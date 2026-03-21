Chi è Antonio Piarulli, ex compagno di Jasmine Trinca: età, lavoro e il legame con la figlia Elsa

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La vita privata di Jasmine Trinca, una delle attrici più apprezzate del cinema italiano, è sempre stata avvolta da una riservatezza che l’ha resa ancora più affascinante agli occhi del pubblico. Tra le poche certezze che l’attrice ha condiviso negli anni c’è la lunga relazione con Antonio Piarulli, l’uomo che ha segnato una parte importante della sua vita e con cui ha avuto la figlia Elsa, nata nel 2009.

La loro storia è iniziata lontano dai riflettori, tra i corridoi dell’università, e ha accompagnato Jasmine nei primi passi della sua carriera. Ma chi è davvero Antonio Piarulli? Qual è il suo lavoro? E come si è evoluto il rapporto con Jasmine dopo la nascita della loro bambina? Scopriamolo insieme.

Antonio Piarulli: età, origini e un amore nato all’università

Antonio Piarulli è nato a Roma nel 1980, e la sua vita è rimasta sempre lontana dal mondo dello spettacolo. La sua notorietà è legata soprattutto alla relazione con Jasmine Trica, conosciuta quando entrambi frequentavano l’Università La Sapienza.

Lei studiava Lettere antiche, coltivando parallelamente la passione per la recitazione; lui seguiva un percorso accademico simile, immerso nello stesso ambiente culturale che li ha fatti incontrare e innamorare.

Il loro legame è cresciuto in modo naturale, senza clamore, mentre Jasmine muoveva i primi passi nel cinema e Antonio costruiva la propria strada professionale. Pur non essendo un personaggio pubblico, è noto che abbia intrapreso un percorso nel mondo dell’imprenditoria, mantenendo sempre un profilo discreto e lontano dai media.

La coppia ha condiviso molti anni insieme, costruendo una relazione solida che ha portato alla nascita della loro unica figlia. Nonostante la separazione, avvenuta in un momento che l’attrice non ha mai voluto commentare, il rispetto reciproco è rimasto un elemento centrale della loro storia.

La figlia Elsa: un nome che racconta una passione e un’eredità culturale

Nel 2009 Jasmine Trinca e Antonio Piarulli sono diventati genitori di Elsa, un nome scelto con un significato profondo. L’attrice ha più volte raccontato che si tratta di un omaggio a Elsa Morante, una delle sue scrittrici preferite, simbolo di forza, indipendenza e talento.

Un riferimento culturale che rivela molto del mondo interiore di Jasmine e del valore che attribuisce alla letteratura, tanto da aver interpretato proprio La Storia, il romanzo più celebre della Morante, in una recente produzione televisiva.

Jasmine ha parlato spesso della maternità come di un’esperienza che l’ha trasformata, aiutandola a rivedere le priorità e a riscoprire un legame profondo con le proprie radici familiari.



Dopo la separazione da Antonio, Jasmine ha vissuto un periodo complesso, segnato anche dalla perdita della madre. Per un periodo si è trasferita proprio nella casa in cui era cresciuta, condividendo quello spazio con Elsa, che oggi è una ragazza di circa 15 anni.

Successivamente si è spostata nel quartiere Testaccio, mantenendo sempre un equilibrio tra vita privata e impegni professionali.

Una storia discreta, un legame che resta e una figlia al centro della vita di Jasmine Trinca

La relazione tra Jasmine Trinca e Antonio Piarulli è durata molti anni, ma si è conclusa senza clamore, nel pieno rispetto della privacy che entrambi hanno sempre difeso.

Le ragioni della separazione non sono mai state rese pubbliche, e l’attrice ha scelto di non alimentare curiosità o speculazioni, concentrandosi invece sul suo ruolo di madre e sulla crescita della figlia.

Elsa rappresenta oggi il punto fermo della sua vita, un legame che Jasmine descrive come una fonte di gioia e di consapevolezza. La maternità, racconta, l’ha aiutata a comprendere meglio sé stessa e a riscoprire il valore delle proprie origini.

La storia con Antonio Piarulli, pur conclusa, resta un capitolo importante della sua vita: un amore nato tra i libri, cresciuto lontano dai riflettori e trasformato nel tempo in un rapporto maturo, centrato sulla cura e sul benessere della loro figlia.