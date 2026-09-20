Chi è Adriana Abascal la nuova fidanzata di Emanuele Filiberto: età, carriera, figli e vita privata dell’imprenditrice

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Il principe Emanuele Filiberto di Savoia dopo 23 anni di matrimonio con Clotilde Courau, ha avviato, negli scorsi mesi, la procedura di divorzio, spiegando di voler affrontare ogni passaggio “con responsabilità e rispetto”. Accanto a lui oggi c’è però una nuova figura: l’imprenditrice messicana Adriana Abascal, che lui stesso definisce “un sostegno importante”. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è Adriana Abascal? Qual è la sua storia personale? E come si è intrecciata con quella di Emanuele Filiberto?

Chi è Adriana Abascal: età, origini e una carriera internazionale tra moda e business

Adriana Abascal è una donna che ha costruito la sua immagine pubblica tra moda, televisione e imprenditoria. Nata a Veracruz nel 1970, oggi ha 56 anni e una carriera che l’ha portata a vivere tra Los Angeles e Parigi, muovendosi con naturalezza in contesti internazionali.

La sua storia inizia nel mondo dei concorsi di bellezza: nel 1989 viene eletta Miss Messico, e l’anno successivo partecipa a Miss Universo, classificandosi tra le finaliste. Da quel momento si apre per lei un percorso nel fashion system, tra passerelle, eventi e collaborazioni con brand internazionali.

Negli anni Duemila diventa anche conduttrice televisiva, presentando programmi dedicati alla maternità e alla vita familiare. Parallelamente costruisce la sua identità imprenditoriale: oggi è fondatrice di Maison Skorpios, marchio di scarpe di lusso specializzato in stivali, molto apprezzato nel settore high‑end.

Poliglotta – parla spagnolo, inglese, francese e italiano – Abascal è considerata una figura cosmopolita, elegante e con una forte presenza nel mondo della moda e del lifestyle.

Vita privata: tre matrimoni, tre figli e una storia personale intensa

La vita sentimentale di Adriana Abascal è segnata da relazioni importanti e da una grande capacità di reinventarsi. Il suo primo matrimonio è con Emilio Azcárraga Milmo, proprietario di Televisa, uno degli uomini più influenti del Messico. La relazione dura sette anni, fino alla morte dell’imprenditore nel 1997.

Nel 2000 sposa l’imprenditore spagnolo Juan Villalonga, ex presidente di Telefónica: dal matrimonio nascono tre figli, oggi adolescenti. La coppia si separa nel 2009.

Nel 2013 Abascal si unisce in terze nozze al finanziere francese Emmanuel Schreder, matrimonio che si conclude nel 2021.

Una vita privata ricca di capitoli, sempre vissuti con discrezione e con un forte senso di autonomia personale.

Il nuovo legame con Emanuele Filiberto: come nasce la relazione e cosa succede ora

Secondo le ricostruzioni, Emanuele Filiberto e Adriana Abascal si sarebbero incontrati a Siviglia, durante un evento di moda. Da quel momento la conoscenza si sarebbe trasformata in un rapporto sempre più stretto, fino a diventare una relazione stabile.

La coppia è apparsa insieme per la prima volta in pubblico durante una cena di gala al Parlamento, in occasione del concerto di Omar Harfouch: sorridenti, affiatati, complici. Un’uscita che ha confermato ciò che da mesi circolava tra avvistamenti e indiscrezioni.

Il nuovo amore arriva mentre il principe sta affrontando la separazione da Clotilde Courau, sposata nel 2003 e madre delle sue due figlie:

Vittoria , nata nel 2003

, nata nel 2003 Luisa, nata nel 2006

Filiberto ha sottolineato che la separazione è stata gestita “con rispetto reciproco e discrezione”, e che il nuovo capitolo con Adriana è vissuto con serenità e gratitudine.