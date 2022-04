Una golosissima cheesecake alle fragole: un dolce adatto in qualsiasi occasione.

La ricetta di Serena Caratú.

Ingredienti:

-4 uova

-200 grammi di farina

-200 ml di panna

-2 bustine di vanillina

-300 grammi di zucchero

-300 grammi di Philadelphia

-250 di mascarpone

-300 di ricotta

-500 grammi di biscotti digestive

-250 di burro

-500 di fragole

Procedimento:

-Polverizzate i biscotti, aggiungere il burro fuso,prendete un foglio di carta da forno e rivestite lo stampo a cerniera

-Create una base, ponetela in freezer per 30 minuti

-In una ciotola aggiungete la ricotta,il Philadelphia,il mascarpone,la farina setacciata,lo zucchero,la vanillina e amalgamate bene

-Aggiungete la panna e le uova, continuate ad amalgamare il tutto con delle fruste elettriche

-Prendete la base di biscotti e aggiungete la crema ottenuta

-Infornare a 160 ° per circa un’ora

-Una volta cotta fate raffreddare tutta la cheesecake fino al completo raffreddamento

Ora preparate la salsina:

-In una pentola aggiungere le fragole tagliate a pezzetti

-Aggiungete 100 grammi di zucchero

-Quando le fragole inizieranno a spappolarsi spegnere il fuoco

-Aggiungere le fragole nel bicchiere frullatore e azionate, fino a farla diventare una salsina compatta

-Prendete un setaccio e passate la salsina così da eliminare eventuali grumi

-Prendete la cheesecake ormai fredda e aggiungete in superficie la salsina e le fragole a pezzetti

-Buon appetito ☺️