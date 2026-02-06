Che tempo che fa, ospiti 8 febbraio 2026: Valeria Golino da Fabio Fazio e tutte le anticipazioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova puntata di Che tempo che fa, in onda domenica 8 febbraio 2026 sul NOVE, si prepara a regalare un’altra serata ricca di racconti, ironia e ospiti di grande rilievo.

Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, accoglierà personalità del cinema e del mondo dello spettacolo, confermando ancora una volta la forza del format, capace di unire approfondimento e leggerezza.

L’attenzione è già puntata su Valeria Golino, protagonista al cinema con il film La gioia. Chi altro sarà presente? Quali momenti animeranno la puntata? E dove sarà possibile seguirla in diretta o in streaming? Scopriamolo insieme.

Valeria Golino ospite dell’8 febbraio: l’intervista attesa a Che tempo che fa

Tra gli ospiti di Che tempo che fa dell’8 febbraio 2026 spicca Valeria Golino, attrice e regista tra le più apprezzate del panorama italiano e internazionale. L’artista arriverà nel talk di Fabio Fazio a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo film La gioia, in sala dal 12 febbraio.

L’intervista offrirà l’occasione per ripercorrere la sua carriera, parlare del nuovo progetto e raccontare il percorso che l’ha portata a diventare una delle figure più versatili del cinema contemporaneo.

La presenza della Golino rappresenta uno dei momenti più attesi della serata, anche perché l’attrice raramente si concede a lunghe conversazioni televisive. Il pubblico potrà quindi scoprire curiosità sul film, aneddoti dal set e riflessioni personali che arricchiranno la puntata.

Sempre domenica ci saranno Luca Argentero e Francesca Michelin protagonisti della nuova serie Motorvalley.

Ubaldo Pantani e la sua imitazione: un momento di comicità annunciato

Accanto allo spazio dedicato al cinema, la puntata offrirà anche un momento di puro intrattenimento grazie a Ubaldo Pantani, che porterà in studio una nuova imitazione destinata a far discutere. L’attore e comico interpreterà Leonardo Del Vecchio.

Pantani, volto noto della comicità televisiva, ha costruito negli anni un repertorio ricco di imitazioni che spaziano dal mondo dello spettacolo a quello dell’imprenditoria. La sua presenza aggiunge ritmo e leggerezza alla serata, creando un equilibrio perfetto con le interviste più intime e riflessive.

Il pubblico di Che tempo che fa conosce bene la sua capacità di trasformare ogni imitazione in un piccolo sketch teatrale, grazie a un talento che unisce osservazione, ironia e una lunga esperienza tra teatro, cabaret e televisione.

Dove vedere Che tempo che fa: orari, diretta e streaming

La puntata dell’8 febbraio 2026 andrà in onda alle 19.30 sul NOVE, come di consueto nella fascia serale della domenica.

Chi preferisce seguire il programma online potrà farlo in streaming su Discovery+, dove saranno disponibili anche le interviste integrali e i momenti più significativi della serata.

La presenza del talk sia in TV sia sulle piattaforme digitali permette a Che tempo che fa di raggiungere un pubblico sempre più ampio, mantenendo intatta la sua identità e la sua capacità di raccontare l’attualità attraverso ospiti di grande spessore.

La produzione, affidata a l’OFFicina del gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery, continua a curare ogni dettaglio del format, confermandone la centralità nel panorama televisivo italiano.