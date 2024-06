“Che stai a casa tua!” il nuovo video di Toti e Tata per sensibilizzare i Pugliesi ed i turisti in Puglia

“Tu vuoi essere felice, giusto? Allora sorridi, goditi il sole e tratta il luogo dove vivi o sei in vacanza come se fosse casa tua!”.” Scrivono Toti e Tata sui loro social pubblicando un video che tende a sensibilizzare i milioni di turisti che affollano la Puglia in estate ed al tempo stesso sensibilizzare i Pugliesi ad avere rispetto delle nostre bellezze e di averne cura.

La Puglia che nelle ultime settimane è stata al centro del mondo grazie al G7 è indubbiamente la meta più gettonata d’Italia forte anche del nuovo riconoscimento di mare più pulito d’Italia secondo le ricerche condotte da ARPA.

Il turismo è la nostra ricchezza e bisogna fare attenzione ad avere rispetto del territorio e di ciò che ci circonda. E’ questo il messaggio voluto lanciare dal famosissimo duo comico pugliese.