Eventi Manfredonia
Chè famigghja scumbenète al Teatro San Michele di Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Chè famigghja scumbenète al Teatro San Michele di Manfredonia
Luogo: Cine Teatro S. Michele – Manfredonia Date (Aprile 2026): * Martedì 14
- Mercoledì 15
- Giovedì 16
- Venerdì 17
- Sabato 18 Orari: Ingresso ore 20:30 | Sipario ore 21:00
Lo Spettacolo
La Compagnia “TEATRO STABILE CITTÀ DI MANFREDONIA” diretta da Dina Valente presenta:
Chè famigghja scumbenète
Commedia in vernacolo di Dina Valente
Cast e Produzione
Con: Ciro Salvemini, Filomena Trotta, Camillo Renegaldo, Sipontina Verrini, Imma Rinaldi, Assunta Facciorusso, Teresa Grieco, Antonio Renegaldo, Angelica Renegaldo, Alex Francavilla, Matteo Caratù.
- Regia: Dina Valente e Filomena Trotta
- Scene: Antonio Renegaldo
- Service Audio: Michele Trimigno
- Foto/TV: Andrea Colaianni
Informazioni e Biglietteria
- Info e Prenotazioni: 0884/582212 – Cell.: 388.1571430 – 334.1695776
- Ritiro biglietti prenotati: MICHELA CIUFFREDA – ASSICURAZIONI – Tel. 0884.482220 – Corso Roma, 32 – Manfredonia
Nota importante: I biglietti prenotati e non ritirati entro il giorno precedente la rappresentazione saranno rimessi in vendita.