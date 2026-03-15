Eventi Manfredonia

Chè famigghja scumbenète al Teatro San Michele di Manfredonia

Redazione15 Marzo 2026
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Chè famigghja scumbenète al Teatro San Michele di Manfredonia

Luogo: Cine Teatro S. Michele – Manfredonia Date (Aprile 2026): * Martedì 14

  • Mercoledì 15
  • Giovedì 16
  • Venerdì 17
  • Sabato 18 Orari: Ingresso ore 20:30 | Sipario ore 21:00

Lo Spettacolo

La Compagnia “TEATRO STABILE CITTÀ DI MANFREDONIA” diretta da Dina Valente presenta:

Chè famigghja scumbenète

Commedia in vernacolo di Dina Valente

Cast e Produzione

Con: Ciro Salvemini, Filomena Trotta, Camillo Renegaldo, Sipontina Verrini, Imma Rinaldi, Assunta Facciorusso, Teresa Grieco, Antonio Renegaldo, Angelica Renegaldo, Alex Francavilla, Matteo Caratù.

  • Regia: Dina Valente e Filomena Trotta
  • Scene: Antonio Renegaldo
  • Service Audio: Michele Trimigno
  • Foto/TV: Andrea Colaianni

Informazioni e Biglietteria

  • Info e Prenotazioni: 0884/582212 – Cell.: 388.1571430 – 334.1695776
  • Ritiro biglietti prenotati: MICHELA CIUFFREDA – ASSICURAZIONI – Tel. 0884.482220 – Corso Roma, 32 – Manfredonia

Nota importante: I biglietti prenotati e non ritirati entro il giorno precedente la rappresentazione saranno rimessi in vendita.

Redazione15 Marzo 2026
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