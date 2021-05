Che estate sarà? Splendide spiagge, un sogno di buona vita a tutti

Siponto / Manfredonia – Che estate sarà quest’anno? A dispetto della continua pandemia – le acque delle rive sipontine -sono già molto pulite ,luogo molto rinomato da millenni – litoraneo sipontino dal cuore puro – fino alla Foce che stacca per gli Sciali delle Rondinelle ; tratto lunghissimo che supera i 3 chilometri e 250 metri. Un vero orgoglio.Il mare è super pulito sembra una grazia…testimone di persona. I lidi iniziano a prepararsi – tra poco saranno tutto pronti – la gente si aspetta un’estate serena ed un sogno nuovo – dopo tanto dispiacere vissuto in quest’anno. Ringraziamo il cielo ogni tanto – e ringraziate quello che ci è stato concesso. Aria pura tra l’ aria fresca e il benessere naturale , le acque libere splendide …l’ unico problema per ora rimane la sensazione di un sentimento strano , che ci accompagna ancora per il covid…ma gli stabilimenti di Siponto stanno rispettando in pieno… la regola di questa assurda situazione che stiamo vivendo – e che spero si torni alla normalità e alle nostre quotidianità di sempre… e buona vita a tutti .

Di Claudio Castriotta