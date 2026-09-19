Chanel Totti è fidanzata? La verità sul presunto flirt con il rapper Le One

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Da mesi il nome di Chanel Totti è al centro del gossip per un presunto avvicinamento al rapper Le One, ex di Melany Musillo. Un video circolato su TikTok ha acceso le ipotesi su una possibile frequentazione, alimentato da indizi social e apparizioni pubbliche. Ma ora a fare chiarezza è arrivata direttamente Ilary Blasi, che ha smentito ogni voce su una relazione. A questo punto è inevitabile chiedersi: Chanel Totti è fidanzata? Cosa c’è davvero tra lei e Le One? E quali sono gli indizi che hanno fatto esplodere il gossip?

Il video di Lissone e gli indizi social: da dove nasce il gossip su Chanel Totti e Le One

Tutto è iniziato con un video diventato virale su TikTok: durante una serata a Lissone, il rapper Le One (Gaetano, all’anagrafe) canta davanti al suo pubblico mentre accanto a lui compare Chanel Totti, che gli regge la giacca. Un gesto semplice, ma sufficiente per far partire le speculazioni.

Nei giorni successivi Chanel ha pubblicato alcune storie da Milano, una delle quali mostrava un poster di Morad in quello che sembrava un ufficio legato al mondo musicale. Da qui l’ipotesi: era lì con Le One? A complicare il quadro, il follow reciproco su Instagram, spesso interpretato come segnale di vicinanza.

Tutti indizi che hanno alimentato il gossip, ma senza alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

La smentita di Ilary Blasi: “Chanel è single, Le One è solo un amico”

A mettere fine alle indiscrezioni ci ha pensato Ilary Blasi. La conduttrice ha risposto in modo netto:

«Ma no, è single, non è fidanzata. Ho letto anch’io, ma è un suo amico.»

Una dichiarazione che chiude la porta a qualsiasi ipotesi di relazione. Secondo Ilary, tra Chanel Totti e Le One c’è solo amicizia, nessun flirt, nessun colpo di fulmine estivo. È possibile che i due vengano ancora visti insieme, ma senza alcun significato sentimentale: semplicemente due ragazzi che frequentano gli stessi ambienti e condividono passioni comuni.

Chanel Totti oggi: vita privata, riserbo e zero conferme su nuove relazioni

Chanel Totti, oggi molto seguita sui social, mantiene un profilo riservato quando si tratta della sua vita sentimentale. Dopo la fine delle relazioni passate, non ha mai confermato nuovi fidanzati né frequentazioni ufficiali.

Le One, dal canto suo, è concentrato sulla musica e sui nuovi progetti dopo la fine della storia con Melany Musillo. Il presunto flirt con Chanel resta quindi solo un insieme di indizi social, interpretazioni e video virali, senza alcuna base reale.

Ad oggi, Chanel Totti è single, come confermato dalla madre, e non ci sono segnali che indichino una relazione nascosta o un nuovo amore all’orizzonte.