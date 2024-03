Cesare Cremonini, la prima stories della nuova fidanzata al suo compleanno, è ufficiale!

Cesare Cremonini compie oggi 44 anni e sta festeggiando in maniera molto sobria. Cesare Cremonini è senza dubbio uno dei cantanti più apprezzati della scena musicale italiana, ha sempre avuto l’aria da conquistatore, ma ha sempre avuto relazioni abbastanza stabili. L’ultima in ordine di tempo è quella con la giornalista del TG1, Giorgia Cardinaletti che ha conquistato il cuore del cantante bolognese. I due al momento non sono ancora usciti allo scoperto.

Cesare Cremonini, ufficializza la storia con Giorgia Cardinaletti

Cesare Cremonini il giorno del suo compleanno lo sta trascorrendo con i suoi casi. 44 anni vissuti in musica e tanto amore. Ora l’amore che riempie le sue giornate è dato da Giorgia Cardinaletti che già qualche settimana fa aveva ufficializzato la loro storia parlando in TV di Cesare Cremonini. E’ successo nel programma di Riccardo Rossi intitolato “I vinili di…” nel quale ha detto: “Ero a Londra con Cesare”.

Oggi il volto del TG1 ha pubblicato la foto di un piatto con la scritta: “Happy Birthday”. Nessun tag a Cesare Cremonini, ma tutti sanno che quel piatto è al compleanno di Cesare Cremonini. Per il momento la coppia continua a tenere la storia in sordina.