Cesare Cremonini e Caterina Licini, il cantante “spia” i paparazzi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il successo del suo tour negli stadi, Cesare Cremonini si sta godendo una meritata vacanza a Panarea. Insieme a lui, sul suo yacht, c’è la fidanzata Caterina Licini, con cui era già stato paparazzato in passato e che lo ha seguito anche durante alcune tappe del suo tour.

La coppia avvistata dai paparazzi

Nonostante la voglia di relax e intimità, la coppia è stata avvistata dai paparazzi durante un giro tra le isole Eolie. I fotografi sono riusciti a scattare alcune immagini a bordo dell’imbarcazione, ma il cantante ha reagito in modo del tutto inaspettato.

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, Cremonini ha deciso di passare al contrattacco, afferrando un binocolo e iniziando a monitorare la posizione dei fotografi. Una mossa arguta e divertente che non solo gli ha permesso di tenere sotto controllo i paparazzi, ma anche di capire quando avrebbero abbandonato il posto, concedendo finalmente alla coppia un po’ di privacy.

Il gesto inusuale di Cremonini ha dimostrato la sua ironia e la sua abilità nel gestire la costante attenzione dei media, trasformando un potenziale fastidio in un momento di ilarità, con la speranza di potersi godere la vacanza con la sua compagna.