Cerignola esordio ok, battuta la Juve Next Gen di Montero

Cerignola esordio ok, battuta la Juve Next Gen di Montero



Rimonta bianconera solo sfiorata, Montero ko all’esordio



La Juventus Next Gen inaugura il suo campionato di Serie C perdendo nel match casalingo contro l’Audace Cerignola.



Bianconeri al loro esordio ufficiale nell’impianto di Biella con oltre 1000 spettatori al seguito.