Cerignola, avvocato aggredito in strada da un ex cliente

CERIGNOLA – Episodio di violenza ieri sera, a Cerignola, nei confronti di un professionista. L’avvocato cerignolano Michele Pierno, del foro di Foggia, è stato aggredito da un ex cliente, che ha preparato con cura l’aggressione. L’aggressore ha, infatti, atteso l’avvocato Pierno in strada, nei pressi del suo studio professionale, e lo ha bloccato sbarrandogli la strada con l’auto. A quel punto avrebbe iniziato a colpire il legale con violenza, concentrando i pugni sul volto della vittima e provocandole la frattura della mandibola. Il legale è attualmente ricoverato in ospedale.

Immediata la solidarietà dell’Ordine degli Avvocati. In una nota il presidente dell’Ordine, avv. Gianluca Ursitti, scrive: “Abbiamo con sgomento e sconcerto della vile aggressione operata in danno dell’avvocato Michele Pierno. L’ordine degli Avvocati esprime al collega, persona stimata e nota per il suo garbo e la sua correttezza, la sua vicinanza e la sua solidarietà. Nella speranza che la giustizia faccia il suo corso in tempi rapidi, preannunciamo fin d’ora che non esiteremo a costituirci parte civile nel processo. Nel contempo, auguriamo al collega di tornare presto tra noi”.

Vincenzo D’Errico