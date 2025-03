[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

📣🎈CERCASI PALLONE SONDA STRATOSFERICO DISPERSO SUL GARGANO (Monte Spigno/Bosco Quarto)

Ricevo e diramo questo messaggio a escursionisti e bikers:

Salve, la contatto per una richiesta un po’ particolare. Sono un professore presso l’accademia aeronautica e ieri abbiamo lanciato un pallone stratosferico. Purtroppo, abbiamo avuto un problema al GPS in fase di discesa e non sappiamo la sua posizione precisa.

Il sito di atterraggio è stimato in un range di 10km intorno a questo punto: 41.77965,15.87332

Link Google Maps:

https://www.google.com/maps/place/41%C2%B046’46.7%22N+15%C2%B052’24.0%22E/@41.779654,15.8554243,5928m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d41.77965!4d15.87332!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Il pallone non ha valore economico particolare, contiene sensori di basso costo, chiunque lo trovi è pregato di contattarmi al ⁨393 175 3151⁩.