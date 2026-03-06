Lavoro

Cercasi Bagnino a Manfredonia, ecco come candidarsi

Redazione6 Marzo 2026
Photo by Cassiano Psomas on Unsplash
🌊 ANNUNCIO DI LAVORO – BAGNINO

Struttura ricettiva e turistica è alla ricerca di un BAGNINO da inserire nel proprio staff per la stagione estiva.

🛟 Requisiti
• Brevetto di Bagnino di Salvataggio in corso di validità (FIN / FISA / SNS o equivalente)
• Buone capacità natatorie e prontezza di intervento
• Serietà, responsabilità e attenzione alla sicurezza
• Buone capacità relazionali con il pubblico
• Disponibilità per il periodo stagionale

📅 Periodo di lavoro
• Da 01/06/2026 a 05/09/2026

💼 Cosa offriamo
• Contratto stagionale
• Ambiente di lavoro serio e organizzato
• Retribuzione commisurata all’esperienza

📩 Come candidarsi
Inviare il proprio curriculum o una breve presentazione a:

📧 giuseppedelvecchio73@gmail.com
📞 380.2305817

