Cera: “Oltre 55 milioni di euro per le infrastrutture idriche in Puglia”

Un importante stanziamento di oltre 55 milioni di euro è in arrivo per la Puglia per il potenziamento delle infrastrutture idriche. Si tratta di un intervento strategico che consentirà di migliorare la gestione delle risorse idriche e l’efficienza del servizio per cittadini e imprese.

Nel dettaglio, i fondi saranno destinati a opere fondamentali per il territorio:

consorzio per la bonifica della Capitanata sbarramento sul Torrente Carapellotto in Località Palazzo d’Ascoli in agro di Ascoli Satriano; Acquedotto Pugliese S.p.A. opere integrative dello schema idrico Gargano Nord – Medio termine – Nuovo serbatoio di Ingarano; Acquedotto Pugliese S.p.A. delocalizzazione dell’impianto di sollevamento di Manfredonia a servizio del serbatoio di compenso di Coppa Pilla, del serbatoio di Monte Sant’Angelo e del serbatoio Alto di San Giovanni Rotondo.

Si tratta di interventi attesi da tempo che finalmente vedono la luce grazie all’impegno del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ancora una volta dimostra concretezza e pragmatismo nel portare avanti opere fondamentali per lo sviluppo della nostra regione.

“Questi investimenti sono il segnale di un governo che fa e non promette, che lavora per il bene del territorio e dei cittadini. Un ringraziamento al Ministro Salvini per l’attenzione dedicata alla Puglia e alla nostra Capitanata, affinché le infrastrutture idriche siano più moderne, efficienti e sostenibili” – ha dichiarato Napoleone Cera.