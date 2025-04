Cera: “Disastro sanità pugliese, la colpa è di chi governa da vent’anni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CERA: “SUL DISASTRO DELLA SANITÀ PUGLIESE, BASTA BUGIE. LA COLPA È DI CHI GOVERNA DA VENT’ANNI. I CITTADINI NON PAGHERANNO I VOSTRI SPRECHI”

“174 milioni di euro di debito nella sanità pugliese non si fanno per caso. Si fanno con anni di sprechi, disorganizzazione e incapacità. E la colpa è solo di chi ha governato questa Regione per vent’anni.”

Così il consigliere regionale Napoleone Cera dopo il suo intervento in Consiglio, durante il dibattito sul disegno di legge urgente per evitare le nuove tasse.

Cera è stato netto: “Basta con la farsa di scaricare responsabilità sugli altri. La verità è che avete fallito. E adesso, dopo aver ridotto la sanità a pezzi, volete mettere le mani nelle tasche dei pugliesi per coprire i vostri errori. No, non lo permetteremo.”

Nel suo intervento, Cera ha denunciato senza mezzi termini le condizioni drammatiche della sanità pugliese:

“Ambulanze ferme per ore a fare benzina, liste d’attesa fino al 2026, ospedali sguarniti, personale spostato come pacchi, macchinari nuovi dimenticati negli scantinati. E intanto i pugliesi scappano a curarsi altrove, generando oltre 131 milioni di euro di mobilità passiva. Una vergogna!”

E conclude:

“I pugliesi sono stanchi di chi gioca con la loro salute. La sanità è un diritto, non il vostro bancomat elettorale. E se non sapete governare, fate un passo indietro. La dignità della Puglia non si svende.”