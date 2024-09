Cera: “Basta politica nelle ASL, si pensi a curare le persone”

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.

“Sogno o son desto, ma c’è qualcuno che in Regione Puglia festeggia per l’attivazione di servizi dopo mesi di ritardo e solo dopo numerose denunce da parte nostra: succede per le apparecchiature radiologiche di San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, San Marco in Lamis e Rodi Garganico. Sono stati attivati ora i nuovi tavoli radiologici e Asl Foggia e Giunta regionale lanciano l’annuncio del “grande successo”. Peccato, però, che le stesse apparecchiature nuove siano state abbandonate per mesi, tutte imballate, nei corridoi delle strutture sanitarie. Se ne erano scordati e siamo stati noi, mesi e mesi fa, a denunciare lo sperpero inaccettabile.

Dopo aver fatto pressioni a mezzo stampa, a giugno abbiamo dato la notizia dell’attivazione dei macchinari diagnostici nei Comuni interessati. Da giugno, però, arriviamo a settembre: solo oggi si da’ l’ok ai rinnovati servizi e anziché scusarsi con la comunità per i mesi di inutili ritardi, Asl e Giunta gioiscono e si preparano ad una scintillante conferenza stampa.

Meglio tardi che mai? Sarà… ma non ci fermiamo e visto che il nostro bombardamento e’ servito, riprendo l’attività ricordando che a San Marco in Lamis non c’è il mammografo e a Viste non funziona. E parliamo di un esame fondamentale per le donne. Invece, quindi, di utilizzare questi temi a proprio piacimento per farsi pubblicità, la direzione generale della Asl dovrebbe smetterla di fare politica e occuparsi di questioni a dir poco impellenti che riguardano la salute delle persone. Naturalmente, quello dei mammografi è un punto su cui tornerò fino a quando non saranno riparati o acquistati”