C’è Posta per Te: anticipazioni, storie e super ospiti puntata del 21 febbraio

Questa sera, sabato 21 febbraio 2026, su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata di C’è posta per Te. Maria De Filippi narrerà nuove storie, alcune delle quali molto commoventi. Si parlerà di un amore ritrovato, di ricongiungimenti familiari, ma ci sarà spazio anche per delle sorprese che vedranno la partecipazione di alcuni ospiti speciali.

C’è posta per te, anticipazioni 21 febbraio

Quella odierna sarà la settima puntata stagionale di C’è Posta per Te. Il people show ideato e condotto da Maria de Filippi, continua a conquistare l’attenzione del pubblico, che ogni settimana segue l’appuntamento del sabato con grande interesse. Lo confermano i dati Auditel, anche quest’anno C’è Posta è il programma più visto del sabato sera.

Riguardo l’identità degli ospiti che prenderanno parte alla puntata odierna non si sà ancora nulla. Mediaset come ogni settimana vuole mantenere un po’ di suspense (in aggiornamento).

Nel corso dell’appuntamento odierno, ci sarà spazio per parlare del legame speciale che unisce due sorelle, ma anche dell’affetto che quattro figlie nutrono per il loro papà: “Siamo orgogliose di avere un papà come te”.

Dove rivedere le puntate di C’è posta per te

Mediaset da la possibilità di seguire in diretta la puntata di C’è Posta per Te sia in TV su Canale 5 che in live-streaming su Mediaset Infinity. Sull’app di Mediaset è possibile inoltre rivedere ogni singolo appuntamento del people show in replica attraverso il proprio dispositivo mobile.