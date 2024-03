C’è posta per te anticipazioni 16 marzo: arriva un attore di Terra amara come ospite

Molti colpi di scena accadranno nel corso dell‘ultima puntata di C’è posta per te in programma sabato 16 marzo dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Il nuovo appuntamento vedrà l’arrivo in studio di molti ospiti che terranno alta l’attenzione dei telespettatori da casa. Maria De Filippi darà voce a molte storie con diversi ospiti in studio. Le anticipazioni di C’è posta per te rivelano che nell’ultima puntata arriveranno ospiti unici come la cantante Elisa e Furkan Palali direttamente dal cast di Terra amara. Per la cantautrice questa è la seconda partecipazione nel programma condotto da Maria De Filippi mentre per l’attore turco è la prima volta.

C’è posta per te anticipazioni ultima puntata: Furkan Palali da Terra amara allo studio di Maria De Filippi

Le anticipazioni di C’è posta per te riguardanti l’ultima puntata in programma il 16 marzo su Canale 5 rivelano che i telespettatori potranno vedere l’arrivo in studio di uno dei personaggi più amati di Terra amara. Si tratta di Furkan Palali che nella soap opera interpreta il ruolo di Fikret Fekeli. L’uomo sarà in studio per fare una sorpresa al protagonista della busta. Una bella notizia per i fan di Terra amara che hanno visto il taglio delle puntate della soap opera al pomeriggio. Mediaset infatti ha deciso di mandare in onda Endless Love al posto della soap opera che verrà trasmessa solo di venerdì sera sui teleschermi di Canale 5.