Castelluccio dei Sauri capitale del reggae. Sui Monti Dauni il primo festival dedicato al genere di Bob Marley

(Comunicato Stampa) – “L’uomo ha un universo dentro se stesso”. Questo è un dei tanti messaggi che ha trasmesso l’intramontabile artista Giamaicano, Robert Nesta Marley, in arte Bob Marley & the Wailers durante i propri concerti musicali.

Messaggio condiviso da un gruppo di ragazzi di Castelluccio dei Sauri, un paesino delle provincia di Foggia, situato in collina ai piedi dei Monti Dauni, quasi come per accogliere e dare il benvenuto per chi volesse intraprendere un viaggio nelle meraviglie del Subappennino Dauno. Non per niente, un detto popolare del paese dichiara che; il loro santo patrono, San Salvatore, è amante dei forestieri.

Il ritmo in levare della musica reggae, la buona alimentazione e le buone pratiche per l’attività fisica sono, per gli organizzatori del Festival, l’alchimia perfetta per ottenere un benessere psicofisico delle persona, appunto, per raggiungere ed entrare in armonia con, “l’universo dentro se stessi”.

Inoltre, il festival vuole essere un omaggio per tutti coloro che non hanno mai rinnegato e dimenticato le proprie origini, ricordando, ovunque siano nel mondo, la propria terra nativa. Per questo nobile pensiero il nome del festival è stato volutamente denominato con la lingua e scrittura dialettale del paese;

Castlluzz in Reggae.

Durante la manifestazione musicale parteciperanno artisti e produttori appartenenti alla scena reggae pugliese e italiana. Da Bari a San Nicandro Garganico, passando da San Marco in Lamis a Ordona fermandosi a Foggia, queste le origini degli artisti che avranno il piacere di esibirsi nel primo Reggae Festival della Capitanata. (Il programma e i nomi degli artisti nel manifesto promozionale)

Saranno presenti stand enogastronomici con prodotti del territorio di Castelluccio dei Sauri.

Questa prima edizione del Festival Reggae è stata promossa da ASD Performance che persegue la pratica e la diffusione di attività sportive per la formazione psico-fisica.

La direzione artistica ed esecutiva a cura di Alessandro Falcone, da circa 20 anni professionista nello spettacolo tra eventi televisivi e produzioni di musica reggae.