Castelli, musei e parchi archeologici aperti a Pasqua e Pasquetta
CASTELLI, MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI APERTI A PASQUA E PASQUETTA
LONGOBARDI: «LE APERTURE VANNO INCONTRO A QUANTI HANNO SCELTO LA PUGLIA COME DESTINAZIONE DELLE VACANZE PASQUALI»
Aperture straordinarie e nuove occasioni di visita gratuita: anche durante le prossime festività pasquali, Castelli, Musei e Parchi archeologici si faranno testimonianza della ricchezza del capitale culturale pugliese.
Il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile 2026, in concomitanza con la prima domenica del mese, come di consueto la fruizione dei monumenti statali sarà gratuita.
Lunedì dell’Angelo, invece, i luoghi della cultura afferenti alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia saranno aperti al pubblico secondo il consueto piano tariffario. I siti che abitualmente il lunedì osservano la giornata di chiusura, a Pasquetta saranno regolarmente fruibili, rinunciando alla chiusura settimanale o, in pochissimi casi, posticipandola.
L’offerta culturale si dirama in tante direzioni, con proposte per tutta la famiglia. Il weekend alle porte sarà ancheoccasione privilegiata per visitare la mostra dal titolo Barocco. Allegorie del sensibile, inauguratasi nei giorni scorsi presso la Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto; l’esposizione consentirà di ammirare la Famiglia di satiri diCesare Fracanzano, capolavoro di uno degli artisti di maggior rilievo della cultura figurativa napoletana del Seicento, recentemente acquisito dal Ministero della Cultura, entrato a far parte delle raccolte della Direzione regionale Musei Nazionali Puglia e assegnato in esposizione permanente alla Galleria.
«Il patrimonio storico e artistico della Puglia – commenta il delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, arch. Francesco Longobardi – continua a rappresentare un forte attrattore culturale, capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato. Anche in occasione delle festività pasquali, i musei e i luoghi della cultura sapranno rispondere alle aspettative dei visitatori che sceglieranno la nostra regione come destinazione delle proprie vacanze, offrendo esperienze autentiche all’insegna della bellezza, della conoscenza e della qualità dell’offerta culturale».
Di seguito la tabella riepilogativa delle aperture di Pasqua e Pasquetta. Si invita, in ogni caso, a consultare i link dedicati https://cultura.gov.it/domenicalmuseo e https://cultura.gov.it/evento/Pasquetta-2026
|PASQUA – 5 APRILE 2026
|LUNEDI DELL’ANGELO 6 APRILE 2026
|MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E CASTELLO DI MANFREDONIA (FOGGIA)
|14.30 – 19.30(ultimo ingresso 18.30)
|9.30 – 14.00(ultimo ingresso 13:00)
|PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO (MANFREDONIA – FOGGIA)
|10.30-19.30(ultimo ingresso 18.45)
|10.30-19.30(ultimo ingresso 18.45)
|ANTIQUARIUM E PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA
|10.00 – 18.30(ultimo ingresso 17.30)
|10.00 – 18.30(ultimo ingresso 17.30)
|MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE (CANOSA DI PUGLIA)
|9.00 – 18.00(ultimo ingresso 17.15)
|9.00 – 18.00(ultimo ingresso 17.15)
|CASTELLO SVEVO DI TRANI
8.30 – 13.30(ultimo ingresso 12.30)
|8.30 – 19.30(ultimo ingresso 18.30)
|CASTEL DEL MONTE (ANDRIA)
|10.00 – 18.45(ultimo ingresso 18.00)
|10.00 – 18.45(ultimo ingresso 18.00)
|MUSEO NAZIONALE JATTA (RUVO DI PUGLIA)
|8.30 – 13.45(ultimo ingresso 13.00)
|8.30 – 13.45(ultimo ingresso 13.00)
|GALLERIA NAZIONALE DELLA PUGLIA “GIROLAMO E ROSARIA DEVANNA” (BITONTO)
|8.30 – 13.30(ultimo ingresso 13.00)
|8.30 – 19.15(ultimo ingresso 18.30)
|CASTELLO SVEVO DI BARI (BARI)
|9.00 – 19.00(ultimo ingresso 18.00)
|9.00 – 19.00(ultimo ingresso 18.00)
|MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI ALTAMURA
|8.30 – 13.30(ultimo 12.45)
|8.30 – 13.30(ultimo ingresso 12.45)
|MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE
|8.30 -19.30(ultimo ingresso 18.30)
|8.30 -19.30(ultimo ingresso 18.30)
|PARCO ARCHEOLOGICO MONTE SANNACE – GIOIA DEL COLLE
|8.30 – 15.00(ultimo ingresso 14.00)
|8.30 – 15.00(ultimo ingresso 14.00)
|MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA (FASANO)
|museo: 8.30 – 19.30(ultimo ingresso 18.30)parco: 9.30 – 13.30(ultimo ingresso 12.30)
|museo: 8.30 – 13.30 (ultimo ingresso 12.30)parco: 9.30 – 13.30 (ultimo ingresso 12.30)
|CASTELLO DI COPERTINO
|8.30 – 13.30(ultimo ingresso 13.00)
|8.30 – 13.30(ultimo ingresso 13.00)
|TEATRO E ANFITEATRO DI LECCE
|10.00 – 13.00(ultimo ingresso 12.30)17.00 – 21.00(ultimo ingresso 20.30)
|10.00 – 13.00(ultimo ingresso 12.30)17.00 – 21.00(ultimo ingresso 20.30)
|MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI MATTINATA “MATTEO SANSONE”
|9.00 – 13.00(ultimo ingresso 12.30)17.00 – 20.00(ultimo ingresso 19.30)
|9.00 – 13.00(ultimo ingresso 12.30)17.00 – 20.00(ultimo ingresso 19.30)
|CASTELLO CARLO V DI LECCE
|10.00 – 20.00* ingresso con biglietto ordinario
|10.00 – 20.00(ultimo ingresso 19.00)