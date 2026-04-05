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CASTELLI, MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI APERTI A PASQUA E PASQUETTA

LONGOBARDI: «LE APERTURE VANNO INCONTRO A QUANTI HANNO SCELTO LA PUGLIA COME DESTINAZIONE DELLE VACANZE PASQUALI»

Aperture straordinarie e nuove occasioni di visita gratuita: anche durante le prossime festività pasquali, Castelli, Musei e Parchi archeologici si faranno testimonianza della ricchezza del capitale culturale pugliese.

Il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile 2026, in concomitanza con la prima domenica del mese, come di consueto la fruizione dei monumenti statali sarà gratuita.

Lunedì dell’Angelo, invece, i luoghi della cultura afferenti alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia saranno aperti al pubblico secondo il consueto piano tariffario. I siti che abitualmente il lunedì osservano la giornata di chiusura, a Pasquetta saranno regolarmente fruibili, rinunciando alla chiusura settimanale o, in pochissimi casi, posticipandola.

L’offerta culturale si dirama in tante direzioni, con proposte per tutta la famiglia. Il weekend alle porte sarà ancheoccasione privilegiata per visitare la mostra dal titolo Barocco. Allegorie del sensibile, inauguratasi nei giorni scorsi presso la Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto; l’esposizione consentirà di ammirare la Famiglia di satiri diCesare Fracanzano, capolavoro di uno degli artisti di maggior rilievo della cultura figurativa napoletana del Seicento, recentemente acquisito dal Ministero della Cultura, entrato a far parte delle raccolte della Direzione regionale Musei Nazionali Puglia e assegnato in esposizione permanente alla Galleria.

«Il patrimonio storico e artistico della Puglia – commenta il delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, arch. Francesco Longobardi – continua a rappresentare un forte attrattore culturale, capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato. Anche in occasione delle festività pasquali, i musei e i luoghi della cultura sapranno rispondere alle aspettative dei visitatori che sceglieranno la nostra regione come destinazione delle proprie vacanze, offrendo esperienze autentiche all’insegna della bellezza, della conoscenza e della qualità dell’offerta culturale».

Di seguito la tabella riepilogativa delle aperture di Pasqua e Pasquetta. Si invita, in ogni caso, a consultare i link dedicati https://cultura.gov.it/domenicalmuseo e https://cultura.gov.it/evento/Pasquetta-2026