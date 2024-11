Caso parcheggi a Manfredonia, Rotice ringrazia La Marca: “Emersa la verità”

La verità va avanti e vince, sempre. Dalla grottesca vicenda del privilegio dei pass gratuiti per le strisce blu, come mio auspicio ed invito pubblico, è emersa la “vera verità” anche grazie all’onestà intellettuale del sindaco La Marca nel dare ai cittadini l’informazione corretta.

Il Sindaco, rispondendo alla mia nota di ieri, ha fatto retromarcia in merito a quanto di distorto ed assolutamente falso era stato inserito nella nota anonima del Comune di Manfredonia nella mattinata di ieri: l’Amministrazione da me guidata non ha mai beneficiato di alcun pass e riduzioni per i parcheggi a pagamento. Gli fa onore anche la scelta ufficiale di tale rinuncia anche da parte della sua Amministrazione (anche se qualcuno che ne aveva fatto richiesta rimarrà a bocca asciutta dopo la nota pubblica di “Strada Facendo” del 31 ottobre).

Tanto al governo della città che ora come soggetto civico all’opposizione, abbiamo sempre – e lo fará ancora – operato nella massima trasparenza nell’interesse dei cittadini (anche facendo rinunce e sacrifici personali) senza mai utilizzare insulti, falsità e volgari attacchi personali, come invece sono adusi alcuni assessori e consiglieri dell’attuale Amministrazione.

Confido ancora una volta nell’onestà intellettuale del primo cittadino La Marca nell’ inversione di questo modus operandi, affinché la sua Amministrazione si prodighi fattivamente alla risoluzione dei problemi della città e non si limiti alla politica politicante di bassa lega e limitata alla soddisfazione degli interessi dei soliti pochi.

La legalità e la trasparenza si fanno dicendo la verità ed agendo di conseguenza e certamente quanto accaduto negli ultimi due giorni, dove l’Amministrazione ha utilizzato il mezzo della macchina del fango per nascondere le proprie magagne (con tanto di insulti intimidatori anche verso gli organi di stampa e messaggi cancellati), non è affatto un bel segnale.

Ing. Gianni Rotice, già sindaco di Manfredonia