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Casalvecchio di Puglia, Magia e Tradizione: il Successo dei Fuochi di San Giuseppe

CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG) – Le fiamme che squarciano il buio, il profumo della legna che arde e il calore di una comunità che si ritrova. Ieri sera Casalvecchio di Puglia ha rinnovato il suo rito più atteso: i Fuochi di San Giuseppe. Un’edizione da record che ha visto il borgo della Capitanata invaso dal pubblico delle grandi occasioni, confermando l’evento come uno dei momenti più sentiti e attrattivi dei Monti Dauni..

Sold out ed eccellenze locali

L’affluenza massiccia ha premiato lo sforzo organizzativo: sold out agli stand enogastronomici, dove i visitatori hanno potuto gustare i sapori autentici del territorio, tra prodotti tipici e ricette tramandate di generazione in generazione. Non è stata solo una festa del palato, ma un trionfo della convivialità, con le piazze trasformate in un grande salotto a cielo aperto all’insegna dell’accoglienza.

Un legame indissolubile

La comunità di Casalvecchio custodisce da sempre un legame profondo e autentico con i Fuochi di San Giuseppe, un sentimento che si è rafforzato ulteriormente negli ultimi anni. Quella che una volta era una celebrazione rionale è oggi riconosciuta come una manifestazione culturale dalle radici profonde, espressione della coesione e della collaborazione tra i cittadini.

Nonostante la crescita dell’evento, Casalvecchio è riuscita a preservare quella matrice semplice e genuina che rende la festa unica. La preparazione dei falò, la cura nel disporre la legna e lo spirito di condivisione tra vicini rimangono elementi gelosamente tramandati nel tempo, cuore pulsante dell’identità locale.

Vetrina per il territorio

“Oggi i Fuochi di San Giuseppe – ha rimarcato il sindaco Noè Andreano – rappresentano un appuntamento immancabile nel calendario degli eventi regionali. Oltre al valore identitario, la festa costituisce una significativa vetrina per il borgo, capace di attrarre ogni anno un numero crescente di turisti e curiosi, affascinati da un rito che unisce sacro e profano in un’atmosfera sospesa nel tempo.

Con le braci che ancora riscaldano l’animo della comunità, Casalvecchio si conferma un modello di come le tradizioni popolari, se valorizzate con passione, possano diventare volano di promozione territoriale e orgoglio collettivo”.

Ieri sera a Casalvecchio la straordinaria partecipazione di delegati di alcuni tra i rituali del fuoco più affascinanti d’Italia: la Ndocciata di Agnone e la Fracchia di San Marco in Lamis. Grazie al protocollo d’intesa tra le amministrazioni, si rafforza una collaborazione sinergica volta alla valorizzazione condivisa delle tradizioni legate al fuoco, mettendo in dialogo comunità unite da un patrimonio culturale comune. Sarà inoltre presente una rappresentanza istituzionale dei Comuni di Monte Sant’Angelo e di San Marzano di San Giuseppe, a testimonianza del forte legame tra territori che custodiscono e tramandano antichi rituali legati al fuoco. La festa è stata accompagnata da musica popolare dal vivo, con canti tradizionali eseguiti tra i falò da gruppi di musicisti itineranti. Tra questi spicca il canto identitario “Le uno le stelle”, che coinvolge facilmente anche i visitatori, rendendoli parte attiva della celebrazione. Molto apprezzato l’intrattenimento musicale del gruppo folkloristico Aria Sonora Danze Popolari.