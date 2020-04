Casa Sollievo: “Proroga della sospensione dell’attività ambulatoriale”

In attesa di nuove indicazioni nazionali e regionali si comunica che l’attività ambulatoriale, i ricoveri ordinari e la libera professione individuale intramoenia continuano ad essere sospese, fino a nuova disposizione.

Per cui, come già annunciato con le precedenti note, non saranno erogate le prestazioni ambulatoriali con codice di priorità “B” “D” e “P”. Sono confermate ed erogate le sole attività ambulatoriali prenotate con codice di priorità “U”, quelle con prescrizioni di medicazioni, infusione di farmaci salvavita (chemioterapici, biologici, ecc.), radioterapia e PET. Restano confermate, altresì, quelle prestazioni caratterizzate da infusione di farmaci legate a periodicità programmata, erogate anche in regime di Day Service, Day Hospital e Pac e già iniziate. Al pari restano erogabili, così come da indicazioni cliniche, le medicazioni post intervento, di ferite, ulcere e la rimozione dei punti di sutura.

Si comunica inoltre che, sabato 11 aprile, la Sala Prelievi del Poliambulatorio Giovanni Paolo II resterà chiusa.