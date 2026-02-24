Lavoro
Casa Sollievo, la replica del Direttore Gumirato dopo le diffide ed i decreti ingiuntivi
La Fondazione interviene in merito alla situazione contrattuale del personale, evidenziando i seguenti punti critici:
- Diffide e decreti ingiuntivi: La Fondazione è a conoscenza di numerose diffide stragiudiziali e di imminenti decreti ingiuntivi da parte dei lavoratori per il pagamento di differenze retributive legate al CCNL Comparto Sanità (trienni 2019-2021 e 2022-2024).
- L’Accordo del 27 dicembre 2025: In tale sede, era stato stabilito un impegno reciproco:
- La Fondazione si impegnava a revocare la decisione di applicare nuovi CCNL (ARIS-ANAAO, ARIS-CIMOP e AIOP-ARIS) che sarebbe dovuta decorrere dal 1° marzo 2026.
- I Sindacati si impegnavano a rinunciare a ogni iniziativa giudiziaria.
- Condizione sospensiva: L’accordo è subordinato al saldo dei crediti che la Fondazione vanta nei confronti della Regione Puglia e della ASL di Foggia.
- Avvertimento finale: La Fondazione precisa che la notifica anche di un solo decreto ingiuntivo verrebbe considerata una violazione dell’accordo del 27 dicembre. In tal caso, l’intesa sarebbe ritenuta decaduta e la Fondazione si riterrebbe libera di applicare i richiamati CCNL a partire dal 1° giugno 2026.+1
Il Direttore Generale Dr. Gino Gumirato