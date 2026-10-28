Carta “Dedicata a te”, Valente: “Facciamo chiarezza”

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CARTA “DEDICATA A TE” 2026-2027: FACCIAMO CHIAREZZA SU ELENCHI, GRADUATORIE E RICARICHE

In questi giorni sto ricevendo messaggi da cittadini che chiedono quando saranno pubblicati gli elenchi della Carta “Dedicata a Te” e, soprattutto, perché alcune famiglie, pur avendo i requisiti, non riescono a ottenere il beneficio. Voglio quindi chiarire alcuni aspetti importanti.

Il Ministero ci ha comunicato che (per tutti i Comuni in Italia) gli elenchi definitivi saranno disponibili venerdì 30 ottobre. I nostri uffici dei Servizi Sociali cercheranno di pubblicarli già nella stessa giornata, dopo le necessarie verifiche e nel rispetto della privacy. Abbiamo scelto di non pubblicare gli elenchi provvisori, come invece hanno fatto altri Comuni, perché i nominativi potrebbero subire variazioni da parte dell’INPS. Non vogliamo creare false aspettative in famiglie che attendono questo sostegno con comprensibile speranza.

Ma perché non tutti coloro che hanno i requisiti ricevono la Carta? A Manfredonia sono state assegnate 2.186 carte, mentre le famiglie in possesso dei requisiti sono più del doppio. Questo significa che le risorse disponibili, purtroppo, non sono sufficienti a raggiungere tutti. È l’INPS, e non il Comune, a individuare i beneficiari, applicando criteri di priorità che tengono conto della composizione del nucleo familiare, della presenza di figli e del valore ISEE. Il Comune non può aggiungere nominativi né modificare la graduatoria.

Un altro chiarimento riguarda le ricariche. Molti cittadini stanno già visualizzando l’accredito sulla Carta posseduta negli anni precedenti. La data ufficiale per poter utilizzare il contributo resta però il 4 novembre 2026. Da quella data saranno attive le nuove somme e i nuovi beneficiari potranno procedere al ritiro della Carta secondo le indicazioni che saranno fornite.

Ricordo che il contributo è di 500 euro per il 2026 e altri 500 euro per il 2027, con un unico elenco di beneficiari per entrambe le annualità. Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026.

Comprendo bene l’attesa e anche la delusione di chi, pur trovandosi in una situazione di difficoltà economica, non riesce ad accedere a questo aiuto. Proprio per questo ritengo importante dare informazioni chiare e corrette, senza alimentare aspettative che non dipendono dalle possibilità di intervento del Comune.

Maria Teresa Valente Assessora al Welfare e Cultura