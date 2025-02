[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CARNEVÉLE 2025: IL CARNEVALE PRENDE IL LARGO A VELE SPIEGATE!

Sabato 22 febbraio, alla vigilia della prima Gran Parata, il Carnevale si “tingerà” del blu intenso del mare di Manfredonia e si lascerà trasportare dal vento grazie a Carnevéle, la veleggiata amatoriale della scuola di vela Gargano Sailing Club giunta alla sua terza edizione.

Il nome CarneVéle gioca sulla versione dialettale della parola Carnevale, fondendo la tradizione festosa della città con la passione per la vela. Un evento goliardico e ricco di simpatia che celebra il connubio tra i colori del Carnevale e l’energia del mare sipontino.

L’iniziativa è aperta agli appassionati di vela che vorranno prendere parte alla veleggiata a colori in questo suggestivo scenario, unendo sport, divertimento e spirito carnevalesco.

Ma CarneVéle non è solo vela: è anche un’occasione di solidarietà. Durante l’evento, la Gargano Sailing Club metterà a disposizione alcune delle proprie imbarcazioni per consentire a chiunque lo desideri di avvicinarsi alla vela, con particolare attenzione alle persone in situazioni di fragilità sociale.

Programma della giornata

•⁠ ⁠Ore 10:00 – Veleggiata a colori nel Golfo di Manfredonia per barche d’altura e derive;

•⁠ ⁠Ore 16:30 – Premiazione della manifestazione presso il Centro Nautico Sportivo “Il Mandracchio” (Molo di Tramontana, Porto Commerciale di Manfredonia).

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Gargano Sailing Club su Facebook e Instagram