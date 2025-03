[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale Manfredonia, La Marca: “Ha vinto la città”

Questa sera, con le premiazioni, abbiamo concluso la 71° Edizione del nostro Carnevale.

Al netto dei risultati e dei tanti ringraziamenti, ha vinto la città, ha vinto il noi, la voglia di rinascita, l’ entusiamo degli oltre tremila partecipanti, la passione e la professionalità degli organizzatori. Ha vinto la comunità.

I grandi sognatori non sognano mai da soli e noi non ci sentiamo soli, anzi, in ottima compagnia.

L’ energia respirata in questi giorni deve farsi impegno quotidiano per cambiare la narrazione della nostra città; la creatività deve aiutarci a trovare soluzioni a problemi complessi o situazioni che non sembrano trovare vie d’ uscita; l’entusiasmo deve farci testimoni di speranza contro il disfattismo, la disperazione e la rassegnazione; la vitalità deve tenerci svegli e attenti ad ogni insidia e pericolo; la motivazione deve farsi coraggio di non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie, capaci di dire no ad ogni forma di illegalità.

La partecipazione deve diventare impegno civile e solidarietà capace di trasformare l’ io in un noi inclusivo, il mio interesse nel bene comune, la motivazione in responsabilità perché una città vince quando i singoli contribuiscono al bene comune.

Domenico La Marca