Carnevale di Manfredonia, tutto pronto per il Veglioncino dei bambini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VEGLIONCINO DEI BAMBINI

E’ tutto pronto per il Veglioncino dei Bambini n. 62!

Appuntamento per oggi pomeriggio, venerdì 7 marzo, presso l’Auditorium C. Serricchio di Palazzo dei Celestini (Corso Manfredi 22), per ammirare e apprezzare le nostre belle mascherine! Start ore 19 in punto.

Il Veglioncino dei bambini, classico e sempre atteso appuntamento della kermesse carnevalesca sipontina, è stato promosso dall’amministrazione comunale di Manfredonia.

Come noto, al Veglioncino possono partecipare costumi e maschere artigianali indossate da bambini.

L’evento è curato da Stefania Fortunato e vedrà anche la partecipazione attiva di Party con Gheghè per allietare grandi e piccini.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Vi aspettiamo!