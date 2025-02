[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale di Manfredonia, Perillo: “È l’ora della costituzione di un soggetto che dia continuità e stabilità a questa manifestazione”

Cari concittadini, cari ospiti,

quest’anno ho l’onore di realizzare e coordinare alcune attività collaterali del nostro Carnevale, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Consentitemi di rivolgervi il più caloroso benvenuto alla 71esima edizione del Carnevale Storico di Manfredonia, a nome mio e di tutte le associazioni che fanno parte dell’ATS

“Quelli del Carnevale”, di cui la P.A.S.E.R. è soggetto capofila.

Il nostro Carnevale è un evento che da generazioni rappresenta l’anima goliardica e festosa più autentica della nostra comunità, il legame tra passato e futuro, la forza della creatività e della partecipazione collettiva.

Oggi celebriamo insieme una nostra tradizione, il momento in cui le strade si colorano, i volti si illuminano e la comunità si riscopre accomunata dallo spirito di festa e dai “coriandoli

nel sangue”, ma anche da impegno, lavoro e dedizione. A tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione va il nostro più sentito grazie per aver reso il Carnevale ciò che è: una grande espressione di cultura popolare, un inno alla gioia e alla condivisione.

Ma il Carnevale è anche una grande opportunità e una leva di sviluppo per Manfredonia: dobbiamo perciò continuare a investire in qualità, innovazione e inclusione, affinché l’evento possa crescere, evolversi e restare sempre un punto di riferimento per la città e per chi la visita.

Auspico, a tal proposito, che prenda vita un progetto che in tanti sollecitiamo: la costituzione di un soggetto giuridico ad hoc che dia continuità e stabilità a questa manifestazione, per poter sistemare ciò che è precario e non definito e, perché no, innovare e strutturare nuove programmazioni e nuove strategie.

Il Carnevale di Manfredonia ha una lunga storia ma, soprattutto, ha un grande futuro: possiamo e dobbiamo costruirlo insieme, con la forza della nostra comunità e con la voglia di sognare in grande.

Matteo Perillo