[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale di Manfredonia, oggi la Gran Parata

GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE, DEI GRUPPI E DEI CARRI ALLEGORICI

Dalle ore 06.00 Vendita di farrate calde per le vie della città

Dalle ore 09.00 | Bar Fanky – Viale G. Di Vittorio 293

BENVENUTI AL CARNEVALE DI MANFREDONIA

Punto di Informazione e accoglienza a cura di Daunia Tur

Ore 09.00 | Viale G. Di Vittorio da ex Mattatoio a Via Parco Pellegrino

RADUNO DEI PARTECIPANTI

Ore 10.00 | PARTENZA DELLA GRAN PARATA

APRONO LA SFILATA: LA MADRINA DEL CARNEVALE SIMONA FRASCARIA, LA REGINETTA DEL CARNEVALE DI MANFREDONIA ACCOMPAGNATA DALLE ALTRE MISS, LE MAJORETTES UFFICIALI DEL CARNEVALE DELLA SCUOLA DI ARTI SCENICHE MY DANCE DI RITA VACCARELLA

PERCORSO

Viale G. Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare N. Sauro, arrivo in Largo Diomede

DIRETTE STREAMING: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano

BIGLIETTI TRIBUNE SU: www.carnevaledimanfredonia.org/negozio

Dalle ore 12.00 | MANGIA, BALLA E FESTEGGIA

Dai colori delle sfilate ai sapori della tradizione, scoprendo i piatti tipici nei ristoranti della Città

Dalle ore 16.00 | Corso Manfredi

LUNA PARK DI CARNEVALE – GIOCHI E MAGIA IN CENTRO

Spettacoli e intrattenimento per bambini con giocolieri, mangiafuoco, mascotte, teatrino dei burattini, giochi, balli e bolle di sapone

Ore 17.00 | Largo Diomede

SOCIA ALL’APERTO “MASCHERE E TRUMBÈTTE”

Danza e balli con la partecipazione delle ASD: Playa del Niño Dance Company, Prioletti Dance Academy, Sabor Diferente Academy, Scuola di arti sceniche My Dance. A cura di UISP Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia

Dalle 19:00 alle 22:00 | InfoPoint Turistico Piazzetta Mercato

“TANTO PER SORRIDERE…!” MOSTRA DI VIGNETTE E PESCA DI BARZELLETTE

A cura di Paolo Riccardi

Ore 20.30 | Largo Diomede

DEEJAY CELEBRATION 2.0

In consolle i DJ: Andrew Rossetti, Ciccio Mix, Micky Potito, Paolo Mascolo, Andy Lupoli, Robertino, Toni Nardi, a cura di We got groove