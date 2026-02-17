[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale di Manfredonia, il programma del martedì grasso

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO

GOLDEN NIGHT

SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI



Ore 10.30 | Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

CORIANDOLI E SORRISI

Animazione e condivisione presso i reparti di Oncoematologia pediatrica e Pediatria generale.

Intrattenimento a cura di party con Gheghè



Ore 18.00

Piazzale Ferri

Raduno dei Partecipanti

Piazza Marconi

Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica



Ore 19.00 | LUNGOMARE NAZARIO SAURO – MANFREDONIA GOLDEN NIGHT

PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani



Percorso: Piazzale Ferri, Largo Diomede, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi



Ore 19.00 | Vie del Centro storico

SOLENNI FUNERALI DI ZE PÈPPE



Ore 21.00 | Palco Largo Diomede

BATTITO COLORATO

Dj set con la conduzione di Luigia Riccardi e Dominik in collaborazione con Rete Smash