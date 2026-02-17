Carnevale di Manfredonia, il programma del martedì grasso
Carnevale di Manfredonia, il programma del martedì grasso
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO
GOLDEN NIGHT
SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
Ore 10.30 | Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
CORIANDOLI E SORRISI
Animazione e condivisione presso i reparti di Oncoematologia pediatrica e Pediatria generale.
Intrattenimento a cura di party con Gheghè
Ore 18.00
Piazzale Ferri
Raduno dei Partecipanti
Piazza Marconi
Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica
Ore 19.00 | LUNGOMARE NAZARIO SAURO – MANFREDONIA GOLDEN NIGHT
PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani
Percorso: Piazzale Ferri, Largo Diomede, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi
Ore 19.00 | Vie del Centro storico
SOLENNI FUNERALI DI ZE PÈPPE
Ore 21.00 | Palco Largo Diomede
BATTITO COLORATO
Dj set con la conduzione di Luigia Riccardi e Dominik in collaborazione con Rete Smash