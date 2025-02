[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale di Manfredonia, estesi gli orari di intrattenimento musicale

Il sindaco, in vista del Carnevale, ha ordinato

per le attività di intrattenimento musicale, anche complementari all’attività principiale del locale, esercitatesia nei locali chiusi che all’aperto, sia su di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, la cessazione delle emissioni sonore, dal 22 Febbraio 2025 al 09 Marzo 2025, derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicale e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art. 69 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.

68 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:



 nei giorni 23 Febbraio, 2 e 9 Marzo alle ore 00.00, per tutte le aree residenziali, per le attività

situate nella zona ASI, nonché per quelle presenti nella zona compresa tra Lungomare del Sole,

Siponto e lppocampo, ivi comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone,

con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone,

mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità;



 nei giorni 4 e 7 Marzo alle ore 00.30 del giorno successivo, per tutte le aree residenziali, per le

attività situate nella zona ASI, nonché per quelle presenti nella zona compresa tra Lungomare

del Sole, Siponto e lppocampo, ivi comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo

Mezzanone, con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo

delle persone, mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità;



 nel giorno 22 Febbraio alle ore 01.00 del giorno successivo, per tutte le aree residenziali, per le

attività situate nella zona ASI, nonché per quelle presenti nella zona compresa tra Lungomare

del Sole, Siponto e lppocampo, ivi comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo

Mezzanone, con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo

delle persone, mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità;



 nel giorno 1 e 8 Marzo alle ore 02.00 del giorno successivo, per tutte le aree residenziali, per le

attività situate nella zona ASI, nonché per quelle presenti nella zona compresa tra Lungomare

del Sole, Siponto e lppocampo, ivi comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo

Mezzanone, con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo

delle persone, mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità.

Resta fermo l’obbligo degli esercenti di:

rispettare le limitazioni alle emissioni sonore nelle rispettive fasce orarie previste nel piano di

zonizzazione acustica.