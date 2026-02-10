Carnevale a Foggia, ecco il programma. Si parte da oggi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale a Foggia, ecco il programma. Una serie di eventi dal 10 al 21 febbraio in luoghi differenti all’insegna della partecipazione e del divertimento

Particolarmente ricco e variegato il cartellone del ‘Carnevale a Foggia’, organizzato dall’assessorato alla Cultura e dall’amministrazione comunale tutta con il coinvolgimento di numerosi partners.

Si parte domani, martedì 10 febbraio, con giochi tematici e attività di animazione organizzate dalle ore 18 presso la Parrocchia ‘Gesù e Maria’.

Si continua giovedì 12 febbraio, stavolta alla Parrocchia dell’Annunciazione dalle ore 16.30, con attività di animazione, laboratori tematici e degustazione di chiacchiere a cura dell’Aps ‘Famiglie in Rete’.

Il 13, 14 e 17 febbraio presso gli Ipogei in Piazza Purgatorio l’Aps ‘Crea’ organizzerà dalle ore 10 “Maschere di storia e musica: il Carnevale tra Federico II e Giordano”, visite guidate e laboratori artistici per integrare arte, musica e storia.

Intenso il programma di domenica prossima 15 febbraio: Dalle ore 9 alle ore 19 nel boschetto della Villa Comunale è in programma la ‘Bio-mascherata sonora’, a cura di WWF Italia Ets. Parallelamente, dalle ore 10 nell’Anfiteatro di Via Furore Bella Vita Eventi srl organizza “Maschere e chiacchiere di quartiere”, con racconti, realizzazione di maschere e preparazione di dolci tipici; nella Chiesa di San Paolo, dalle ore 10 alle ore 17 è in programma il Carnevale K-Pop, laboratorio interattivo di danza coreana, a cura dell’Aps ‘Festival del Nerd’; a Parco San Felice invece dalle ore 10 si svolgerà il ‘Carnevale in sella’, sfilata in sella al cavallo per adulti e bambini a cura della Guardia Agroforestale Italiana Odv; infine allo Slow Park, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 17 fino alle ore 19.30 il ‘Carnevale Slow-Tradizioni, creatività e comunità’, vedrà laboratori esperienziali, pratiche artistiche e spettacoli dal vivo organizzati da ‘Oltre la rete di Imprese’.

La settimana prossima, da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio presso la sede dell’ANFAS in Via Don M. Di Gioia l’Aps ‘La Casetta del Melograno’ organizza dalle ore 10 laboratori di bolle di sapone, giochi con palla, palloncini. Martedì 17 febbraio, un doppio appuntamento nel pomeriggio: dalle ore 16.30 ‘Un Carnevale che unisce’, sfilata carnevalesca seguita da una festa finale con giochi, che dalla Parrocchia San Michele Arcangelo attraverserà le vie della città; dalle ore 17 in Piazza Giordano ‘Carnevale in centro’ organizzato da ‘Rinascita Asd Ricreativa’, proporrà momenti di svago e socializzazione attraverso spettacoli.

Venerdì 20 febbraio dalle ore 16 in Piazza Alcide De Gasperi 1 ‘Orchestra di Carnevale’ a cura della Beat Sound Academy.

Chiusura sabato 21 febbraio a Borgo Segezia, alla Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata di Fatima, con festa in maschera e sfilata dalle ore 16.

“Ringraziamo quante e quanti hanno contribuito all’allestimento di un cartellone mirato a offrire opportunità di svago, divertimento e leggerezza a bambini, ragazzi e alle famiglie, e a favorire aggregazione, partecipazione, condivisione. Anche per il Carnevale abbiamo mantenuto l’impegno per noi prioritario di diffondere i vari eventi in differenti luoghi per valorizzarli al meglio, e perché soltanto con una visione d’insieme si può immaginare una crescita complessiva senza squilibri di sorta” le parole della sindaca Maria Aida Episcopo e dell’assessora alla Cultura Alice Amatore.