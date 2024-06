Carmine: “Senza lavoro non può esserci futuro e legalità”

Cari politici candidati e non e cari concittadini, sono un semplice ragazzo, un semplice cittadino di Manfredonia che vuole bene alla sua città d’origine nonché la nostra Manfredonia, non mi va di dirvi che amo Manfredonia poiché in questi mesi di campagna elettorale questo termine è stato abusato, preferisco dimostrare l’amore verso la mia città e chi mi conosce sa quanto ci tengo.



Anch’io come tantissimi altri ragazzi e ragazze sono andato via dalla nostra città non per piacere e per volontà ma sempre e solo per l’unico motivo che attanaglia Manfredonia da anni, da decenni, il problema più grande e più serio nonché la mancanza di lavoro e soprattutto un lavoro dignitoso come i contratti e la legge prevede.



Dopo questa piccola premessa sento il dovere e piacere da cittadino di Manfredonia di rivolgere un appello non solo ai politici candidati e non candidati, ovviamente in particolar modo ai due sfidanti candidati sindaci Ugo Galli e Domenico La Marca ma anche un appello rivolto a tutti i miei cari concittadini.



Questa campagna elettorale è stata impostata e incentrata su due temi fondamentali legalità e futuro, ho sentito parlare e discutere tramite interviste, convegni, dibattiti, incontri pre ballottaggio e ancora tutt’ora in fase di ballottaggio di legalità e di futuro.



Ben vengano questi temi poiché in un paese civile deve regnare la legalità e si deve guardare al futuro, ma la mia domanda nasce spontanea, si può pensare alla legalità e al futuro senza lavoro ? O perlomeno senza lavoro regolare ? Anche combattere il lavoro irregolare è legalità.



Come ben sappiamo Manfredonia ogni anno perde abitanti, sono giovani che vanno via sempre per lavoro, ogni ragazzo o ragazza che va via è un pezzo di futuro che si perde.



Con i primi famosi 100 giorni di governo cittadino coinciderà il mese di settembre, un mese in cui avviene la massima fuga verso un futuro, chi va via per studiare fuori e molto probabilmente poi ci rimane per lavoro e chi va via poiché finita la scuola dell’obbligo causa mancava di lavoro inizia il giro dell’invio di curriculum verso le città del nord.



Purtroppo girando per la città e parlando con la gente ho constatato che tanti altri giovani sono pronti ad andare via dopo l’estate.



Di solito le città con più illegalità sono le città dove c’è meno lavoro, meno lavoro comporta meno futuro e di conseguenza meno civiltà.



Sono molto contento che si discute di legalità e di futuro, ma sarei più contento se si discutesse di lavoro.

Discutiamo e parliamo di lavoro, di ciò hanno bisogno i giovani di Manfredonia per crearsi e costruirsi un futuro e di conseguenza ci sarà un aumento di legalità e un futuro migliore.



Mentre l’appello che sento di rivolgere ai miei cari concittadini è un impegno semplice, non faticoso ma importante, utile e fondamentale anche per attrarre investitori, turisti e quindi lavoro ed economia.

Si tratta semplicemente di avere amore verso la propria città che è la casa di tutti i Manfredoniani, come ? Non sporcandola, non maltrattandola e non vandalizzarla.



Ogni atto incivile comporta una spesa comunale che riguarda le tasche di tutti noi, ogni atto incivile fa in modo che un investitore cambi idea se investire o meno e soprattutto fa in modo che il turista non sceglie la nostra città perché semplicemente a chiunque farebbe piacere camminare tra la pulizia e la civiltà.

Noi cittadini siamo abituati sempre a chiedere la luna al politico di turno, ma noi cosa facciamo per la nostra città nel nostro piccolo ovviamente? Abbiamo la coscienza pulita ?



Incominciamo ad impegnarci noi in primis in modo tale da fare rete con gli enti preposti.

Manfredonia è la nostra casa, bisogna difenderla non distruggerla.



Auguro un grande in bocca al lupo ai due candidati sindaci per la fase del ballottaggio e buon voto.



Carmine Sacco.