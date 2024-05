“Cardio Manfredonia”, convegno il 24 maggio organizzato dal Dottor Raddato

24 maggio presso Auditorium “Mons. Valentino Vailati” Manfredonia

“CARDIO MANFREDONIA”: controversie in cardiologia, è il titolo del convegno che si svolgerà il 24 maggio a partire dalle 8.30, presso l’Auditorium “Mons. Valentino Vailati” di Manfredonia.

L’evento organizzato dal Dottor Vincenzo Raddato primario della Cardiologia del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia, patrocinato dalla ASL Foggia, prevede la partecipazione di esperti italiani del settore e di giovani cardiologi specialisti in elettrofisiologia, emodinamica e clinica.

“Tra le malattie cardiovascolari, spiega Raddato, lo scompenso cardiaco rappresenta argomento sempre attuale, sia per la larga diffusione nella popolazione, sia per l’interesse che suscita nella comunità medica, essendo la cardiologia interventistica emodinamica ed elettrofisiologia argomento considerato ultra-specialistico. È un evento connotato da una forte impronta formativa che privilegia il dialogo e il confronto su tematiche che richiedono un contraddittorio nella comunità scientifica. Per questo motivo il corso, avvalendosi della presentazione di casi clinici della “vita reale” e di sessioni interattive, affronta argomenti di stimolazione cardiaca, ablazione delle aritmie cardiache, rivascolarizzazione della cardiopatia ischemica acuta e cronica e terapie farmacologiche, che sono in continua evoluzione, prestando particolare attenzione alle innovazioni e agli aspetti pratici”.

INIZIO CONVEGNO:

I lavori avranno inizio alle ore 8,30 e termineranno alle ore 18,15.

PARTECIPAZIONE AL CORSO:

La partecipazione al corso è riservata a n. 100 medici chirurghi specialisti in cardiologia, geriatria, malattie dell’apparato respiratorio, medicina interna, nefrologia, medicina generale (medici di famiglia), medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, cardiochirurgia, chirurgia generale, anestesia e rianimazione ed Infermieri.

CREDITI FORMATIVI:

I crediti ECM assegnati all’evento sono 8.

PROGRAMMA:

8:30 Registrazione dei partecipanti

8:45 Apertura dei lavori e presentazione obiettivi – Vincenzo Raddato

8:50 Saluto delle Autorità

I Sessione

Moderatori: G. Casavecchia, G. Minervini, F. Miscio, A. Villella

9:00 Novità nella terapia medica dello scompenso cardiaco – M. Correale

9:15 Novità nella terapia elettrica dello scompenso cardiaco – G. Rodio

9:30 Definizione e terapia del “worsening heart failure” – M. Iacoviello

9:45 Quale approccio nella TEV? Come e quando proseguire la terapia? – S. Alfieri

10:00 Il ruolo dei sartani nel rischio cardiometabolico – V. Vulpis

10:15 SGLT2i e strategie terapeutiche nel paziente diabetico con danno cardiaco e renale – G. Serviddio

10:30 Commenti e precisazioni degli esperti : L. Bifaro, S. Cappetti, F. Dibiase, M. Pesolo, P. Siena

10:45 Pausa

11:00 LETTURA MAGISTRALE Aggiornamento sul trattamento percutaneo delle valvulopatie – Prof A. Colombo

11.15 Cardiopatia ischemica cronica e CTO: luci ed ombre – M. Carlino

II Sessione

Moderatori: M. Cannone, C. D’Agostino, D. Dicandia, G. Luzzi

11:30 Extrasistolia ventricolare: terapia medica o ablazione – P. L. Pellegrino

11:45 Telemedicina e strarificazione del rischio nella Sindrome di Brugada V.E. – Santobuono

12:00 Sindrome di Brugada: La zona grigia – D. Potenza

12.15 Sindrome di Brugada: esperienze cliniche condivise – N. Soldato

12:15 Commenti e precisazioni degli esperti – W. Giordano, S. Ioannoni, M. Placentino, M. Scolletta

III Sessione

Moderatori: M.V. Bonfantino, E. De Cillis, L. Mancini, D. Potenza

12:30 Fibrillazione atriale e indicazione all’ablazione: cosa c’è di nuovo! – M. Grimaldi

12:45 Scompenso Cardiaco e Fibrillazione Atriale, un caso di ablazione con radiofrequenza e mappaggio elettroanatomico – D. Gianfrancesco

13:00 La modulazione del NAV: in quali pazienti? – R. Massaro

13:15 Imaging di chiusura percutanea dell’auricola sx in paziente con FA -T. Acquaviva

13:30 Commenti e precisazioni degli esperti – S. Alfieri, A. Andriani, F. Bianco, R. Memeo

13:45 Pausa pranzo

IV Sessione

Moderatori: A.Cuculo, G. Valente, C. Vigna

14:30 PFO: novità nelle indicazioni alla chiusura – V. Pestrichella

14:45 The Hole story: esperienze cliniche a confronto, take message – C. La Rosa

15:00 PFO e percorsi diagnostici nel “real world” – N. Marchese

15:30 Commenti e precisazioni degli esperti – A. Centola, V. De Marzo, G. Salvemini, S. Talarico

V Sessione

Moderatori: N. D. Brunetti, M. M. Ciccone

15:45 Stato dell’arte dell’imaging e del trattamento percutaneo delle

cardiopatie strutturali

E. Agricola

16:00 TAVI nell’insufficienza aortica pura

A. Vallabini

16:15 Commenti e precisazioni degli esperti

G. Campanale, A. Dicrecchio, F. Masi, D. Russo

VI Sessione

Moderatori: M. Cassese, A. Milano

16:30 Correzione chirurgica della patologia degenerativa mitralica – D. Paparella

16:45 Scompenso cardiaco avanzato: timing del referral per MCS o TCO – T. Bottio

17:00 Medicina 4.0 Puglia – A. Bortone

17:15 Commenti e precisazioni degli esperti – F. Iacovelli, A. Ruggiero, S. Zichino

17:30 Take Home Message – V. Raddato

18:15 Verifica di apprendimento con questionario ECM e chiusura dei lavori