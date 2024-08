Carcassa di animale morto in centro città, il consigliere Spano si impegna per la rimozione

Manfredonia – negli scorsi giorni con insistenza alcuni cittadini di via Primo Maggio a Manfredonia avevano segnalato con forza la rimozione di una carcassa di un gatto morto che giaceva in quella posizione da alcuni giorni. Il consigliere comunale Daniele Spano allertato da alcuni cittadini della zona si è prontamente interessato per la rimozione contattando i vigili urbani e la ditta Laveco che poco dopo ha rimosso la carcassa del gatto morto.