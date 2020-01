Caratù: “Solidarietà e non solo”

Solidarietà e non solo.

l’auto di servizio del gruppo ispettori ambientali é stata data alle fiamme.

Ora non sta a noi fare osservazioni o commenti sulle motivazioni e la dinamica dell’accaduto.

Certamente infiamma il clima politico sociale della città già fortemente scosso.

Io sono perplesso sulle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni della nostra città. Certo é che allo stato se non prevenzione, chiediamo una forte azione repressiva.

Al Generale Marasco la vicinanza mia personale e degli amici di Manfredonia che funziona

Anche se spessissimo siamo in antitesi alle sue scelte politiche passate. La libertà di espressione é sacra va difesa sempre e ovunque.

Giovanni Caratù – Manfredonia Che Funziona