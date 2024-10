Capocanario: Haiducii e Corona a Vieste

Capocanario 2024 – Una giornata di festa per tutti!

Sabato 26 ottobre, la terza edizione del Capocanario accenderà Marina Piccola di musica, divertimento e tanta allegria grazie alla collaborazione degli assessorati del Comune di Vieste.

Dalle 17:00 alle 20:30: spazio per i più piccoli nell’area Kids presso Marina Piccola (antistante il Cinema Adriatico) ! Balli, animazione, gonfiabili, mascotte e tanto altro per un pomeriggio magico. Porta i tuoi bambini per un’esperienza indimenticabile!

Dalle 20:30: si parte con la Music Arena! La Power Drum Band guidata dal talentuoso batterista Francesco Roccia ti porterà sul palco uno spettacolo travolgente, fatto di ritmi e decine di batterie che ti faranno ballare sotto le stelle.

A seguire, il live di Haiducii! L’artista che ha conquistato l’Europa con “Dragostea din tei” ti farà cantare e ballare con il suo repertorio di successi.

Poi arriva l’icona dance degli anni ’90: Corona! Con “The Rhythm of the Night”, rivivrai i ritmi più coinvolgenti della musica dance internazionale.

Per concludere la serata: il dj set con i nostri talentuosi dj locali , che ti accompagneranno fino a tarda notte!

Un evento aperto a tutti, pensato dal Comune di Vieste per ringraziare te e tutta la comunità viestana, celebrando insieme la fine della stagione estiva.

Ingresso libero. Non mancare!