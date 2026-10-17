Vieste
Capocanario 2026 a Vieste: il programma
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Capocanario 2026: ecco come si festeggia la fine della stagione
La stagione l’avete fatta voi. Adesso tocca a Vieste dirvi grazie, con una serata pensata per stare insieme dal tramonto fino a tardi. Scorri per scoprire il programma:
- Ore 20:00 · La Grande Tavolata: Un’unica lunghissima tavola per ritrovarsi tra buon cibo, drink e chiacchiere, con il ritmo travolgente della Roccia Power Drum Band.
- Area Kids: Gonfiabili, spettacoli, golosità e le nostre mascotte: anche i più piccoli avranno la loro festa.
- Ore 23:00 · Lo Zoo di 105: La serata cambia passo e si va in pista: Pippo Palmieri e Paolo Noise arrivano a far ballare Marina Piccola.
Una festa per tutti quelli che ogni giorno tengono viva la città, nessuno escluso. E per chi arriva da fuori e vuole sentirsi a casa.
Sabato 24 ottobre
Marina Piccola · Vieste