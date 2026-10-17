Vieste

Capocanario 2026 a Vieste: il programma

Redazione17 Ottobre 2026
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Capocanario 2026: ecco come si festeggia la fine della stagione

La stagione l’avete fatta voi. Adesso tocca a Vieste dirvi grazie, con una serata pensata per stare insieme dal tramonto fino a tardi. Scorri per scoprire il programma:

  • Ore 20:00 · La Grande Tavolata: Un’unica lunghissima tavola per ritrovarsi tra buon cibo, drink e chiacchiere, con il ritmo travolgente della Roccia Power Drum Band.
  • Area Kids: Gonfiabili, spettacoli, golosità e le nostre mascotte: anche i più piccoli avranno la loro festa.
  • Ore 23:00 · Lo Zoo di 105: La serata cambia passo e si va in pista: Pippo Palmieri e Paolo Noise arrivano a far ballare Marina Piccola.

Una festa per tutti quelli che ogni giorno tengono viva la città, nessuno escluso. E per chi arriva da fuori e vuole sentirsi a casa.

Sabato 24 ottobre

Marina Piccola · Vieste

tenuta santa lucia
Redazione17 Ottobre 2026