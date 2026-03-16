[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CAPITANATA IN DANZA: PRESENTATA LA GIURIA DELLA SEZIONE DANZA SPORTIVA



Proseguono i preparativi per Capitanata in Danza, il contest dedicato alla danza accademica e sportiva in programma domenica 29 marzo 2026 presso il Palasport “Falcone e Borsellino” di San Severo.

L’evento si propone come un’importante occasione di incontro e confronto per scuole di danza, atleti e appassionati del territorio, valorizzando il talento, la creatività e la passione dei giovani danzatori.

Per la sezione Danza Sportiva è stata ufficializzata una giuria composta da professionisti qualificati e riconosciuti nel panorama nazionale, chiamati a valutare tecnica, interpretazione, presenza scenica e qualità coreografica delle esibizioni.

A comporre la commissione giudicatrice saranno:

Katya Palma , tecnico federale e giudice, da anni impegnata nella formazione e nella valutazione di atleti di danza sportiva;

, tecnico federale e giudice, da anni impegnata nella formazione e nella valutazione di atleti di danza sportiva; Carmine Mummolo , tecnico federale FIDESM, figura di riferimento nel settore per competenze tecniche e attività di formazione;

, tecnico federale FIDESM, figura di riferimento nel settore per competenze tecniche e attività di formazione; Jessica Romanelli, giudice nazionale ANMB, professionista riconosciuta per la sua esperienza nel panorama delle competizioni di danza.

La presenza di una giuria così qualificata rappresenta un valore aggiunto per la manifestazione, garantendo professionalità, competenza e attenzione alla crescita artistica degli atleti partecipanti.

Ricordiamo che per la Danza Accademica i giudici saranno:

Mauro Murri , Danza Classica

, Danza Classica Grazia Lovergine (Midori) , Hip Hop & Video Dance

, Hip Hop & Video Dance Luca Calzolaro, Danza Contemporanea

Capitanata in Danza non è solo una competizione, ma anche un momento di incontro e condivisione tra realtà coreutiche del territorio e di altre regioni, con l’obiettivo di promuovere la danza come strumento di espressione artistica, sportiva e culturale.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 29 marzo 2026 a San Severo, per una giornata all’insegna dello spettacolo, dell’energia e del talento.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Comitato UISP Foggia-Manfredonia: Carmela D’Apolito, 339.7365320 – Nancy Zorretti, 328.3522582.