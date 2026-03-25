Canzonissima, ospiti e anticipazioni 28 marzo 2026: un omaggio a Gino Paoli nella seconda puntata

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Il viaggio musicale di Canzonissima prosegue sabato 28 marzo 2026 in prima serata su Rai 1, con una seconda puntata che promette emozioni, ospiti prestigiosi e un tema capace di toccare corde profonde: “La dedica”. Dopo l’ottimo debutto della settimana precedente, lo show guidato da Milly Carlucci torna con una scaletta ricca di sorprese e momenti speciali, a partire da un omaggio che il pubblico attende con grande partecipazione.

La serata, infatti, si aprirà con un tributo a Gino Paoli, scomparso pochi giorni fa, un gesto che vuole celebrare uno dei pilastri della musica italiana.

Ma quali saranno gli ospiti della puntata? E quali performance animeranno il palco dell’Auditorium del Foro Italico? Scopriamolo insieme.

Un’apertura nel segno dell’emozione: l’omaggio a Gino Paoli e il tema “La dedica”

La seconda puntata di Canzonissima si aprirà con un momento carico di significato: un omaggio a Gino Paoli, autore di brani che hanno segnato la storia della musica italiana e che, proprio in questi giorni, ha lasciato un vuoto profondo nel panorama artistico.

Milly Carlucci ha voluto dedicare l’inizio della serata a lui, con una performance che ripercorrerà alcuni dei suoi successi più amati, in linea con il tema della puntata: “La dedica”.

Ogni artista in gara interpreterà una canzone non propria, scegliendo un brano da dedicare a una persona, a un ricordo o a un momento della propria vita.

È un format che permette ai cantanti di mostrare lati più intimi, raccontando emozioni e storie personali attraverso la musica.

Il pubblico potrà così scoprire nuove sfumature dei protagonisti, mentre la competizione prenderà una piega più narrativa e sentimentale.

Gli ospiti della puntata di Canzonissima: Arisa, Paolo Jannacci e Vanessa Scalera

La serata del 28 marzo sarà arricchita da ospiti che rappresentano mondi diversi dello spettacolo italiano.

Sul palco arriverà Arisa, una delle voci più amate del panorama musicale contemporaneo, capace di unire tecnica, sensibilità e una presenza scenica sempre magnetica.

Accanto a lei ci sarà Paolo Jannacci, musicista raffinato e figlio dell’indimenticabile Enzo Jannacci, pronto a portare sul palco la sua eleganza musicale.

Tra gli ospiti più attesi c’è anche Vanessa Scalera, protagonista assoluta della fiction campione d’ascolti Imma Tataranni, che domina la prima serata della domenica su Rai 1.

La sua presenza aggiunge un tocco di prestigio alla puntata, confermando la volontà del programma di unire musica, televisione e cultura pop.

Il cast di Notre Dame de Paris sul palco di Canzonissima: un ritorno che celebra 25 anni di successi

Un altro momento di grande impatto sarà l’arrivo del cast del musical Notre Dame de Paris, uno degli spettacoli più amati dal pubblico italiano.

Le musiche portano la firma di Riccardo Cocciante, che è anche uno dei protagonisti di questa edizione di Canzonissima, creando così un ponte naturale tra lo show televisivo e il musical.

Lo spettacolo, ripartito ufficialmente a inizio marzo con un gala al Teatro degli Arcimboldi di Milano, ha superato i 4 milioni di spettatori in Italia e si prepara a festeggiare il venticinquesimo anniversario.

Il cast resterà a Milano fino al 29 marzo, per poi proseguire il tour nelle principali città italiane.

La loro presenza a Canzonissima offrirà al pubblico un assaggio dell’energia e della potenza scenica che hanno reso il musical un fenomeno senza tempo.

Una serata ricca di musica e spettacolo: cosa aspettarsi dal 28 marzo

La seconda puntata di Canzonissima sarà trasmessa in diretta dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, con la regia e la conduzione di Milly Carlucci, che ancora una volta guiderà il pubblico attraverso un viaggio musicale fatto di emozioni, ricordi e performance di altissimo livello.

Tra omaggi, dediche, ospiti e momenti di spettacolo, la serata del 28 marzo si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della settimana televisiva.