Cani abbandonati a Manfredonia, Salvini: “Ma cosa passa per la testa di questi maledetti?”

“A Manfredonia, una famiglia di turisti milanesi ha salvato dieci cuccioli di cane abbandonati in una busta in campagna, dopo aver sentito i loro lamenti. I cagnolini sono stati portati al canile Enpa locale, dove sono stati visitati e avviati alla profilassi vaccinale. Saranno disponibili per l’adozione tra circa sessanta giorni. I volontari del canile si stanno occupando dei cuccioli, nonostante le difficoltà operative, con la speranza di trovare presto una famiglia per ciascuno di loro”.

Ma cosa passa per la testa di questi maledetti? Nessuna tolleranza davanti a disumanità del genere.

E un grande grazie alla famiglia che ha salvato i cuccioli e ai volontari del canile che se ne stanno prendendo cura.

Lo ha scritto Matteo Salvini su Facebook