Candela, Heraclea in Serie D

HERACLEA IN D, GATTA: “LA VITTORIA DI UN INTERO TERRITORIO



CANDELA – Oggi non ha vinto il campionato soltanto l’Heraclea. Ha trionfato un intero paese, tutti i Monti Dauni e la Capitanata, hanno vinto due imprenditori, De Vitto e Casillo, dotati di grande lungimiranza, di enormi capacità, che seguono le tracce dei loro papà, che hanno fatto e fanno grande questa terra. La storica prima promozione dell’Heraclea in serie D è un triplo salto in tre stagioni, segno che quando si fa programmazione seria si vince. Da sindaco di Candela sono felice e tanto orgoglioso: come amministrazione comunale non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto, l’Heraclea ha una struttura sportiva all’avanguardia e sono certo che in Serie D saprà dire la sua e ai farà rispettare. Adesso ci godiamo questa indimenticabile giornata, ma già da domani continueremo a supportare Casillo, De Vitto e questi ragazzi che ci hanno fatto sognare.