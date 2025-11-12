Politica Manfredonia

Campo: “Sensibilità ed interesse da parte dei giovani di Manfredonia”

Comunicato Stampa12 Novembre 2025
La coesione sociale si costruisce anche a partire dalla partecipazione attiva dei più giovani alla vita pubblica, fondata sulla consapevolezza dei diritti e dei doveri civici.

Il fatto che un gruppo di adolescenti di Manfredonia abbia avvertito la necessità di interrogare i candidati al Consiglio regionale testimonia una sensibilità e un interesse che vanno assecondati e sostenuti con un ascolto attivo e un’interlocuzione efficace.

È sulla fiducia reciproca che si fonda la costruzione di una comunità sempre più coesa, accessibile e inclusiva. Ed è ciò che abbiamo in programma di realizzare con Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia.

Paolo Campo – Candidato Consigliere Regionale PD

