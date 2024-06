Campo: “Il Villaggio dei Pescatori di Manfredonia è un passo avanti avviato oltre 20 anni fa”

Il Villaggio dei Pescatori realizzato a Manfredonia dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e appena inaugurato è l’ulteriore passo in avanti del percorso avviato oltre 20 anni fa in favore della pesca, purtroppo interrotto, per oltre due lustri, dalla miopia di chi aveva a cuore le sorti di un gruppetto più che quelle del comparto.

La struttura costruita nell’area del porto commerciale offre alle imprese del settore ittico servizi e infrastrutture utili a migliorare la qualità di un lavoro assai faticoso e costantemente esposto alle intemperie commerciali.

La marineria manfredoniana, come quasi tutte quelle del Mediterraneo comunitario, sconta gli effetti di un processo di riorganizzazione, dovuto anche alla progressiva riduzione del pescato, che motiva ancor più gli investimenti infrastrutturali, funzionali all’incremento della competitività, compiuti dalla Regione Puglia e dall’Autorità di Sistema Portuale.

La sobria cerimonia d’inaugurazione mi ha fornito anche l’occasione di ringraziare personalmente il commissario straordinario Ugo Patroni Griffi, non più tale a partire da oggi, con il quale ho avuto il privilegio di lavorare alla riqualificazione e al rilancio dell’intero sistema portuale manfredoniano.

Grazie anche a questa sinergia abbiamo a disposizione decine di milioni di euro per migliorare la funzionalità del porto Alti fondali e accogliere navi da crociera al Molo di Ponente, attivare lo scambio intermodale ferro-nave e cancellare dall’orizzonte gli inutilizzati e inutili nastri trasportatori.

Il prossimo step sarà l’attivazione della Zona Franca Doganale, con tutto ciò che ne verrà in termini di sviluppo e occupazione.

Paolo Campo