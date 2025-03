Campionati Internazionali di Giochi matematici: studenti della Perotto di Manfredonia ammessi alla finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

✅Campionati Internazionali di Giochi matematici: studenti della Perotto ammessi alla finale

🎯Secondo anno consecutivo presso la Bocconi di Milano per lo studente Federico Riccardi, della categoria C2, categoria in cui gareggiano gli alunni di terza media e quelli del primo superiore: l’alunno si è piazzato al primo posto tra tutti i semifinalisti della zona di riferimento.



Grande soddisfazione anche per Nicolas Varrecchia, della categoria C1, per lui invece sarà la prima finale. Una delle iniziative del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la valorizzazione delle eccellenze, i Campionati Internazionali di Giochi matematici➕➗🟰➖ rappresentano ormai una tappa fondamentale per la comunità scolastica della scuola secondaria di primo grado “Perotto”🏫 di Manfredonia.



Il progetto, curato dalle professoresse Angela Bisceglia e Filomena Rinaldi, interessa l’intero anno scolastico: selezione interna di istituto, corso preparatorio, quarti di finale e semifinale, e potrebbe terminare ad agosto con la finalissima a Tunisi. Tutti i docenti, la Dirigente scolastica prof. ssa Elisa Catta, e i genitori fanno un grosso in bocca al lupo a Nicolas e a Federico, che a maggio si recheranno a Milano, presso la prestigiosa Università Bocconi, con grande entusiasmo e con molta responsabilità, che hanno contraddistinto anche tutti gli studenti semifinalisti.👏👏