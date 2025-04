[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Campilongo (allenatore Nocerina): “L’Andria rischia di falsare il campionato”

Non ha peli sulla lingua l’allenatore della Nocerina Campilongo, prima della gara contro il Fasano, parla delle situazioni di alcune squadre del suo girone.

“Il calcio ha preso una direzione sbagliata. Se pensiamo che in un campionato come la Serie C squadre come Taranto e Turris si sono ritirate in corsa ci dovrebbe far capire che qualcosa non va”.

Poi ha riportato un esempio della Serie D, proprio nel girone H: “Il comportamento di alcune squadre non va bene, ormai sono anni che questo taglia e cuci non avviene solo nel mercato di dicembre ma anche dopo. Quello che sta facendo l’Andria, che si è praticamente arresa, non è giusto, rischia di avvantaggiare altre squadre e falsare il campionato e questo non va bene”.