Camper, Peppone riconfermato: il mezzogiorno estivo di Rai1 riparte da giugno senza Antonella Clerici

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L’estate televisiva di Rai1 si prepara a un nuovo cambio di passo. Con l’arrivo di giugno, il mezzogiorno della rete ammiraglia tornerà a parlare di viaggi, tradizioni e sapori grazie alla riconferma di Camper, il programma che negli ultimi anni ha saputo conquistare il pubblico estivo con un linguaggio semplice, diretto e profondamente legato al territorio italiano.

A guidare la nuova stagione sarà ancora Peppone, alias Giuseppe Calabrese, che ha saputo trasformare il format in un appuntamento familiare per chi resta a casa nei mesi più caldi.

La scelta della Rai arriva mentre Antonella Clerici si prepara alla pausa estiva anticipata del suo È sempre mezzogiorno, lasciando spazio a un contenitore che ha dimostrato di saper reggere la sfida degli ascolti.

Ma cosa ha convinto la Rai a puntare ancora su Camper? Quali novità attendono il pubblico? E come cambierà il daytime estivo della rete? Scopriamolo insieme.

Perché Camper torna nel mezzogiorno estivo: ascolti, identità e il ruolo di Peppone

La riconferma di Camper non è una sorpresa. L’edizione 2025 ha registrato risultati molto solidi, arrivando a eguagliare – e in alcuni casi superare – gli ascolti del programma titolare della fascia, È sempre mezzogiorno.

Il merito è anche di Peppone, che con il suo stile popolare ma competente ha saputo parlare a un pubblico ampio, mantenendo un equilibrio tra leggerezza e contenuti.

Il suo modo di raccontare l’Italia, passando dalla gastronomia alle tradizioni locali, ha reso il programma un viaggio quotidiano che molti spettatori hanno scelto di seguire con continuità.

La Rai, osservando la crescita di oltre un punto di share rispetto all’estate 2024, ha deciso di puntare nuovamente su un format che funziona e che si inserisce perfettamente nel mood estivo della rete.

Camper, infatti, riesce a colmare il vuoto lasciato dalla Clerici nei mesi estivi, offrendo un’alternativa fresca e dinamica, capace di mantenere vivo il pubblico del mezzogiorno.

Il programma tornerà da giugno, dal lunedì al venerdì, con la versione classica e con Camper – In viaggio, la fascia precedente che accompagna gli spettatori verso l’ora di pranzo.

Cosa vedremo nella nuova stagione: viaggi, tradizioni e un’Italia raccontata dal territorio

La nuova edizione di Camper continuerà a puntare su uno dei suoi punti di forza: il racconto dell’Italia attraverso i suoi luoghi, i suoi sapori e le sue storie.

Peppone guiderà il pubblico in un percorso che attraversa regioni, borghi e comunità, con l’aiuto degli inviati che, come ogni anno, saranno dislocati in tutta la penisola.

Il format manterrà la sua struttura narrativa, alternando:

reportage dai territori

incontri con produttori, artigiani e ristoratori

ricette e tradizioni gastronomiche

curiosità culturali e turistiche

Il tutto con un tono leggero, adatto al pubblico del mezzogiorno, ma senza rinunciare alla qualità del racconto. La forza del programma sta proprio nella capacità di far sentire gli spettatori parte di un viaggio collettivo, che attraversa l’Italia reale, quella fatta di persone, storie e sapori autentici.

La presenza di Peppone, con la sua esperienza nel mondo enogastronomico e la sua capacità di comunicare in modo diretto, continuerà a essere il motore del programma. Il conduttore ha dimostrato di saper creare un legame immediato con il pubblico, diventando un volto familiare e rassicurante per chi segue la rete anche durante l’estate.

Il ruolo di Antonella Clerici e il nuovo daytime estivo della Rai

La riconferma di Camper arriva mentre si definiscono gli ultimi dettagli del palinsesto estivo della Rai.

Secondo le anticipazioni, È sempre mezzogiorno chiuderà a fine maggio, lasciando spazio al programma di Peppone per tutta la stagione estiva.

Altri contenitori del daytime, come La vita in diretta, Storie Italiane e La volta buona, dovrebbero invece proseguire fino a fine giugno. La scelta di anticipare la pausa della Clerici conferma la volontà della Rai di mantenere stabile il daytime, affidando il mezzogiorno estivo a un format che ha già dimostrato di funzionare.

Camper, infatti, non è più un semplice “riempitivo estivo”, ma un programma che ha trovato una sua identità precisa e un pubblico fedele.