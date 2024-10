Camminata in rosa a Foggia e a Manfredonia

Anche l’ANDOS FOGGIA aderisce al Progetto Capitanata in rosa e finalmente anche a Foggia, Sabato 26 Ottobre 2024 alle ore 18,00, con partenza da piazza Giordano, si camminerà per la prevenzione del cancro al seno, dando seguito a quanto comunicato durante la Conferenza Stampa del giorno 1 Ottobre nella Sala Consiliare del Comune.

La camminata promossa dalla UISP, in collaborazione con le associazioni ANDOS FOGGIA e KOMEN Puglia, a cui verranno devoluti eventuali donazioni, vedrà il Comune di Foggia partner per la prima volta, in questa iniziativa che a Manfredonia é alla settima edizione e si svolgerà Domenica 27/10/2024 con le stesse modalità.

E’ possibile ritirare le magliette presso l’ANDOS Foggia, il negozio IN CALZE, la Farmacia San Pio.

Ricordo che a Foggia da anni si svolge una cammiata organizzata dall’ASL in coincidenza con il 4 Ottobre, giornata del malato oncologico, alla quale Andos Foggia ha sempre partecipato, ma questa rientra nelle iniziative dell’OTTOBRE ROSA, mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno.